ماسك: منصة "X" تتعرض لهجوم سيبراني كبير

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أعلن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك أن منصة اكس تتعرض "لهجوم سيبراني كبير".



وأشار موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية (داون ديتكتور دوت كوم) إلى أن منصة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لإيلون ماسك توقفت مرة أخرى لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات أرسلها المستخدمون على موقع تتبع الانقطاعات أن عدد تقارير الانقطاع ارتفع إلى أكثر من 40 ألف مستخدم بعد أن انخفض العدد قليلا في وقت سابق من اليوم.



وأبلغ أكثر من 10800 مستخدم في المملكة المتحدة أيضا عن انقطاع الخدمة في وقت سابق من اليوم.



ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع .