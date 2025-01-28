"ظل الشر" موجود في هذه التكنولوجيا... الفاتيكان ترفع الصوت في وجه الذكاء الاصطناعي!

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دعا الفاتيكان اليوم، الحكومات إلى مراقبة تطور الذكاء الاصطناعي عن كثب، محذرا من أن "ظل الشر" موجود في هذه التكنولوجيا لقدرتها على نشر المعلومات المضللة.



وجاء في وثيقة جديدة عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي كتبتها إدارتان في الفاتيكان ووافق عليها البابا فرنسيس: "الإعلام المضلل الناجم عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل تدريجيا على تقويض أسس المجتمع".



وذكرت الوثيقة أن "هذه القضية تتطلب تنظيما دقيقا لأن المعلومات المضللة الواردة تحديدا من وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي أو التي تتأثر به يمكن أن تنتشر عن غير قصد، مما يؤدي إلى تأجيج الاستقطاب السياسي والاضطرابات الاجتماعية".



وسلط البابا فرنسيس الضوء في السنوات القليلة الماضية على القضايا الأخلاقية المحيطة بالذكاء الاصطناعي.



وبعث برسالة عن الذكاء الاصطناعي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، وحذر زعماء السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال هناك من أن هذه التكنولوجيا تثير "مخاوف بالغة" بشأن مستقبل البشرية.



وتحدث البابا أيضا عن الذكاء الاصطناعي خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا في حزيران، وقال إن الناس يجب ألا يسمحوا للخوارزميات بتحديد مصيرهم.



وتناولت وثيقة الفاتيكان الجديدة التي تحمل عنوان (القديم والجديد) تأثير الذكاء الاصطناعي على مجموعة من القطاعات من بينها سوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.



وجاء في الوثيقة: "كما هو الحال في جميع المجالات التي يُطلب من البشر فيها اتخاذ قرارات، يلوح ظل الشر هنا أيضا... يحتاج التقييم الأخلاقي لهذه التكنولوجيا إلى الأخذ في الاعتبار كيفية توجيهها واستخدامها".