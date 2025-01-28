living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ظل الشر" موجود في هذه التكنولوجيا... الفاتيكان ترفع الصوت في وجه الذكاء الاصطناعي!

28
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا الفاتيكان اليوم، الحكومات إلى مراقبة تطور الذكاء الاصطناعي عن كثب، محذرا من أن "ظل الشر" موجود في هذه التكنولوجيا لقدرتها على نشر المعلومات المضللة.

وجاء في وثيقة جديدة عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي كتبتها إدارتان في الفاتيكان ووافق عليها البابا فرنسيس: "الإعلام المضلل الناجم عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل تدريجيا على تقويض أسس المجتمع".

وذكرت الوثيقة أن "هذه القضية تتطلب تنظيما دقيقا لأن المعلومات المضللة الواردة تحديدا من وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي أو التي تتأثر به يمكن أن تنتشر عن غير قصد، مما يؤدي إلى تأجيج الاستقطاب السياسي والاضطرابات الاجتماعية".

وسلط البابا فرنسيس الضوء في السنوات القليلة الماضية على القضايا الأخلاقية المحيطة بالذكاء الاصطناعي.

وبعث برسالة عن الذكاء الاصطناعي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، وحذر زعماء السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال هناك من أن هذه التكنولوجيا تثير "مخاوف بالغة" بشأن مستقبل البشرية.

وتحدث البابا أيضا عن الذكاء الاصطناعي خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا في حزيران، وقال إن الناس يجب ألا يسمحوا للخوارزميات بتحديد مصيرهم.

وتناولت وثيقة الفاتيكان الجديدة التي تحمل عنوان (القديم والجديد) تأثير الذكاء الاصطناعي على مجموعة من القطاعات من بينها سوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.

وجاء في الوثيقة: "كما هو الحال في جميع المجالات التي يُطلب من البشر فيها اتخاذ قرارات، يلوح ظل الشر هنا أيضا... يحتاج التقييم الأخلاقي لهذه التكنولوجيا إلى الأخذ في الاعتبار كيفية توجيهها واستخدامها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   