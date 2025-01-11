المدير الإقليمي ل "ميتا": أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مجانية

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قدمت شركة "ميتا" خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، التي انطلقت بدبي اليوم السبت، تحت شعار "المحتوى الهادف"، رؤيتها حول التحول الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عالم صناعة المحتوى، وأبرزت تأثير هذه التقنيات في إستراتيجية بناء المجتمعات الرقمية ودعم صناع المحتوى حول العالم، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكد فارس عقاد المدير الإقليمي لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال جلسة "فتح آفاق المستقبل مع ميتا"، أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مجانية في السنوات القادمة، مما سيتيح للجميع فرصة الوصول إلى هذه الأدوات المبتكرة واستخدامها في تطوير المحتوى وتحقيق تجارب رقمية متقدمة.

ولفت فارس عقاد إلى أن هذا التحول في فتح أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة جوهرية نحو بناء عالم رقمي جديد يوفر إمكانات غير محدودة للإبداع والتفاعل، كما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في مستقبل التقنيات الرقمية.

وقال إن التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تمكين صناع المحتوى من توسيع نطاق تأثيرهم والوصول إلى جماهير متنوعة بطرق أكثر إبداعاً وفعالية.