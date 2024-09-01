اليكم الطريقة الصحيحة لشحن الهاتف للحفاظ على عمر البطارية

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يبدو أن شحن الهاتف بصورة صحيحة أمر سهل وغير معقد، حيث كل ما مطلوب هو مراقبة شحنة البطارية وعند الضرورة ربطه بالشبكة الكهربائية.

ويشير الخبير إيليا كازاكوف، إلى أن الحفاظ على طاقة البطارية لفترة طويلة أمر معقد. وهذه مسألة مهمة لذلك يجب اتباع القواعد المعتمدة.

ووفقا له، إحدى القضايا المثيرة للجدل هي مستوى شحن بطارية الهاتف. بالطبع الكثيرون يعتقدون أنه من الخطأ فصل الهاتف قبل أن تشحن البطارية 100 بالمئة، ولكن هذا وهم.

ويقول: “أظهرت نتائج دراسات حديثة أن بطارية الهاتف الذكي يمكن أن تتحمل في المتوسط 850 دورة شحن وتفريغ كاملة قبل أن تنخفض قدرتها إلى أقل من 80 بالمئة. أي بعد 2-3 أعوام من الاستخدام، أي يتبقى فقط 80 بالمئة من السعة الأصلية للبطارية. وفي هذه الحالة تفقد البطارية شحنتها بسرعة. وبما أن سعة البطارية محدودة، لذلك يجب تجنب شحنها دورات كاملة (0 بالمئة إلى 100 بالمئة) من أجل زيادة عمرها إلى أقصى ما يمكن. وقد أعلنت شركة سامسونغ، أن شحن البطارية بنسبة 100 بالمئة غالبا ما يؤثر سلبا على عمرها الإجمالي، ونفس الشيء يشمل أجهزة iPhone

لذلك يوصي الخبير بشحن بطارية الهاتف الذكي بنسبة 80 بالمئة، وعدم السماح بانخفاض مستوى الشحن إلى دون 20 بالمئة.

ووفقا له، يستغرق شحن بطارية معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين، وهذا الوقت يعتمد على سعة البطارية وقوة جهاز الشحن. وينصح بعدم شحن الهاتف ليلا لأنه يسرع “شيخوخة” البطارية.