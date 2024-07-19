"تقني أم امني"... الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك" يكشف عن سبب العطل الذي طرأ اليوم!

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"CrowdStrike"، أننا "نعمل بشكل نشط مع العملاء المتأثرين بخلل تم العثور عليه في تحديث محتوى واحد على نظام Windows ونظامي Mac وLinux غير متأثرين وهذا ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا سيبرانيًا".

وكانت قد أعلنت شركة كراود سترايك عن حصول خلل تقني بأحد خوادم مما أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية.