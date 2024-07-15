مفاجأة جديدة من "واتساب"!

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أصدرت منصة المراسلة الفورية "واتساب" تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمي أجهزة أندرويد يجلب ميزة "تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص".



وستتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية الاطلاع على محتوى الرسائل الصوتية من خلال النص المكتوب الذي يعرضه التطبيق مرفقًا بتلك الرسائل.



ورُصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق "واتساب" في أندرويد، وهي تتيح للمستخدمين اختيار 5 لغات يريدون تحويل رسائلهم الصوتية إليها، وستعمل هذه الميزة مع كافة الرسائل الصوتية الواردة والصادرة مع تفعيل خاصية التشفير التام من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية الرسائل.



وقد تتوفر الميزة الجديدة في البداية في عدد محدود من البلدان بسبب قلة عدد اللغات المدعومة. ومع ذلك، فقد تضيف الشركة المزيد من اللغات إليها في وقت لاحق. وتدعم تلك الميزة حاليًا اللغة الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية.