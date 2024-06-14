منصة «إكس» تحجب علامات الإعجاب على صفحات المستخدمين

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أعلنت "إكس" (تويتر سابقاً) الخميس، أن علامات "الإعجاب" على صفحات المنصة ستصبح خاصة، ولن تَظهر للمتابعين، في محاولة لحماية المستخدمين وزيادة التفاعل، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب).

ومع التغيير الذي يتضمن إزالة علامة التبويب "الإعجابات" (Likes) في صفحة الملف الشخصي، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من تتبع إعجابات المستخدمين الآخرين لمعرفة اهتماماتهم أو ميولهم السياسية.

ويأتي هذا التغيير في وقت أصبحت المنصة أداة أساسية لأصحاب المحتوى اليميني منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في أواخر العام 2022، مع ابتعاد عدد متزايد من المستخدمين ذوي الميول اليسارية من الموقع أو توقفهم عن التفاعل.