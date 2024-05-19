واتساب يتيح وضع «شديد الظلام»!

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حدثت شركة التكنولوجيا الأمريكية (ميتا بلاتفورمس)، تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب للأجهزة المحمولة؛ بهدف تحسين مظهره وتسهيل التصفُّح مع إضافة وضع (شديد الظلام).

وأشار موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي قدم لمستخدميه مجموعة ألوان جديدة بعد التفكير في أكثر من 35 لوناً مختلفاً. وركز (واتساب) على درجات أعمق من الألوان لتقليل إجهاد العين في حالات انخفاض الإضاءة.

وكان (وضع مظلم) الخيار المفضل للكثيرين من المستخدمين، والآن تمت إضافة خاصية تشديد درجة الإظلام لتسهيل قراءة الرسائل.