هذا ما قاله المتحدث الرسمي باسم ميتا عن انقطاع فايسبوك وانستغرام...!

A + A -

تعطلت منصات ميتا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، عن آلاف المستخدمين يوم الثلاثاء.

أبلغ ما يصل إلى 500 ألف من مستخدمي فيسبوك عن مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع اعتبارًا من منتصف صباح التوقيت الشرقي يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع Downdetector الذي يتتبع انقطاع الخدمة. تم إصدار حوالي 50000 بلاغ انقطاع فيما يتعلق بـ Instagram و 10000 أخرى لـ Facebook Messenger، على الرغم من أن عدد التقارير قد بدأ بالفعل في الانخفاض خلال ساعة من بدايتها.

اكتشف بعض المستخدمين أنه تم تسجيل الخروج من حساباتهم على فيسبوك. تلقى آخرون إشعارات على Instagram تفيد بحدوث خطأ ما ولا يمكن تحميل خلاصاتهم.

كما تعطل تطبيق Threads، وهو منافس Meta لـ Elon Musk's X، وأظهر للمستخدمين نافذة منبثقة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا" بدلاً من خلاصتهم.

بعد حوالي ساعة ونصف من بدء ظهور تقارير الانقطاع، أبلغ أقل من 80 ألف شخص عن مشكلات مع فيسبوك، وفقًا لـ Downdetector. كما انخفضت التقارير المتعلقة بـ Instagram وMessenger بشكل حاد.

يعد Downdetector مقياسًا للمستخدمين الذين يبلغون عن المشكلات فقط، لذا من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمستخدمين المتأثرين أعلى.

أظهرت صفحة حالة ميتا يوم الثلاثاء "اضطرابات كبيرة" تؤثر على تسجيل الدخول إلى فيسبوك، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى في النظام الأساسي.

"نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. وقال آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، في منشور يوم الثلاثاء X: "نحن نعمل على هذا الأمر الآن".

تحدث الانقطاعات الرئيسية في النظام الأساسي بشكل غير متكرر نسبيًا ولكنها عادةً ما تكون نتيجة لشيء حميد، مثل مشكلة في تحديث البرنامج. تعطلت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمدة ست ساعات تقريبًا في عام 2021، وهو انقطاع أكدت الشركة للمستخدمين أنه لم يكن بسبب نشاط ضار.

ولم يعلق ميتا على سبب انقطاع الخدمة يوم الثلاثاء.

يعد انقطاع الخدمة جديدًا في أذهان العديد من المستهلكين بعد أن شهدت AT&T انقطاعًا في الشبكة لمدة 12 ساعة تقريبًا في أواخر الشهر الماضي مما ترك العديد من العملاء غير قادرين مؤقتًا على إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية أو الوصول إلى الإنترنت من أجهزتهم المحمولة.



