ما علاقة انقطاع فايسبوك وانستغرام بكابلات الانترنت في البحر الاحمر...!

A + A -

قالت شركة الاتصالات في هونج كونج "إتش جي سي جلوبال كوميونيكيشنز" إن كابلات الإنترنت البحرية "قُطعت" في البحر الأحمر، مما تسبب في تعطيل "كبير" لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط. تم قطع الكابلات التابعة لأربعة مشغلين رئيسيين، مما قد يؤثر على حركة الإنترنت في الهند وباكستان وأجزاء من شرق إفريقيا أيضًا. تدعي شركة HGC Global أن ما لا يقل عن 25 في المائة من حركة المرور قد تأثر وأن المشغلين يقومون الآن بإعادة توجيه حركة المرور لإبقاء الاضطرابات عند الحد الأدنى و"توسيع المساعدة للشركات المتضررة".

يأتي هذا الحدث بالتزامن مع توقف عمل منصتي فايسبوك وانستغرام، فهل من علامة تجمع هذا التوقف بقطع الكابلات في البحر الأحمر؟