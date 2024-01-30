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ماسك يعلن نجاح زرع أول شريحة دماغية في رأس إنسان

30
JANUARY
2024
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قال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك إن أول مريض من البشر خضع أول أمس الأحد لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة، وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الاثنين: "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وقال ماسك في منشور منفصل على "إكس": إن شريحة نيورالينك سيُطلق عليها اسم "تيليباثي".

وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكّن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

 

يذكر أن شركة نيورالينك قد واجهت دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت رويترز هذا الشهر أن السلطات المعنية غرّمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.

وقُدرت قيمة الشركة بنحو 5 مليارات دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وكان 4 مشرعين طلبوا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود؛ منها الشلل وتورم الدماغ.

Reuters
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