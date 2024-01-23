تحذير عاجل لمستخدمي «فيسبوك»

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أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لمستخدمي “فيسبوك” بشأن عملية احتيال جديدة، تم صياغتها بعبارة “لا أستطيع أن أصدق أنه رحل”. وتخدع عملية الاحتيال العاطفية هذه المستخدمين لتنزيل برامج ضارة، من خلال منشورات تعرض علامة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وتشير ضمنا إلى وفاة أحد الأحباء. وسيؤدي النقر فوق المنشور المرتبط إلى نقل المستخدمين إلى موقع اختراق مصمم لجمع معلوماتهم الشخصية. فإذا رأيت منشورا يحتوي على أخبار مثيرة للقلق، فتواصل مع الشخص الذي نشر المنشور بدلا من اتباع الرابط. وإذا كنت تعتقد أن المنشور قد يكون مشروعا، فابحث عن مصادر أخبار أخرى أو ابحث عن الحدث بنفسك بدلا من اتباع الرابط مباشرة.





