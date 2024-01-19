عنكبوت شديد السمية قد ينقذ البشر.. يوقف "رسالة الموت"

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توصل مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند إلى نتيجة علمية مفادها بأن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

تتمتع عناكب الشبكة القمعية الأسترالية بسمعة مخيفة بسبب سميتها الشديدة، لكنها يمكن أن تكون سببا في إنقاذ حياة الكثر.

قام البروفيسور ناثان بالبانت والبروفيسور جلين كينغ بتطوير دواء من جزيء موجود في سم العنكبوت والذي يطلق عليه اسم Hi1a.

ووجدوا أن هذا الجزيء بالتحديد يمكن أن يحمي الخلايا من الضرر الناجم عن نوبة قلبية، بعد سلسلة من الاختبارات ما قبل السريرية.

وأوضح بالبانت أنه في أعقاب النوبة قلبية، ينخفض تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وبالتالي تصبح بيئة الخلايا حمضية، مما يؤدي إلى إرسال رسالة إلى خلايا القلب لتموت".

وأضاف: "على الرغم من عقود من البحث، لم يتمكن أحد من تطوير دواء يوقف إشارة الموت هذه في خلايا القلب، وهو أحد أسباب استمرار أمراض القلب في كونها السبب الرئيسي للوفاة في العالم".

لكن العالم قال إن Hi1a يمكن أن يعمل على إيقاف "إشارة الموت" هذه.

وتابع الدكتور بالبانت: "إن بروتين Hi1a الموجود في سم العنكبوت يحجب القنوات الأيونية الحساسة للحمض في القلب، وبالتالي يتم حظر رسالة الموت تلك".

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية أنه في الوقت الحالي، لا توجد أدوية معتمدة سريريا تمنع موت الخلايا بعد الإصابة بنوبة قلبية.

وحقق Hi1a معايير حاسمة ليصبح علاجا خلال اختبارات ما قبل السريرية، مما يعني أن التجارب يمكن أن تتقدم الآن إلى المرحلة التالية.

وقال بالبانت: "تعد هذه الاختبارات خطوة كبيرة نحو مساعدتنا على فهم كيفية عمل Hi1a كعلاج، في أي مرحلة من الأزمة القلبية يمكن استخدامه وما هي الجرعات التي ينبغي أن تكون".