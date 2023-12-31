أكسيوس: القيمة السوقية لمنصة "إكس" انخفضت بنسبة 71%

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أكدت صحيفة "أكسيوس" نقلا عن أحد المستثمرين الأمريكيين، أن القيمة السوقية لمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك انخفضت بنسبة 71%.

وذكرت الصحيفة: "بحسب بيانات صندوق فيديليتي الاستثماري، قيمة شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) انخفضت بنسبة 71.5% مما كانت عليه وقت شرائها".

وكما أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن صندوق فيديليتي ساعد ماسك على شراء "تويتر"، إلا أنه قد لا يمتلك معلومات مالية دقيقة، وعلى الرغم استحواذه على أسهم في الشركة، إلا أن المساهمين الآخرين قد يقيمون قيمة الشبكة الاجتماعية بشكل مختلف.

يذكر أن ماسك كان قد تصدر قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وتمكن خلال عام 2023 من كسب 95.4 مليار دولار أمريكي بحسبما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقالت في بيان اليوم إن ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" يواصل تصدره تلك القائمة وذلك بفضل النجاح الذي تحققه شركتاه المذكورتان.