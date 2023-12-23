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في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة «أبل» نيتها وقف بيع أحدث موديلات ساعاتها الذكية، «ساعة أبل السلسلة9» و«ساعة أبل ألترا2»، في الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع. جاء هذا الإعلان في أعقاب حكم صادر من لجنة التجارة الدولية (ITC)، والذي يأتي جزءاً من نزاع طويل الأمد بين «أبل» وشركة التكنولوجيا الطبية «ماسيمو» (Masimo) حول تكنولوجيا مستشعر الأكسجين في الدم الموجودة في «ساعة أبل» حسب بيان من «9to5Mac».

الخلفية القانونية:

«ماسيمو» (Masimo)، شركة التكنولوجيا الطبية، دخلت في نزاعات قانونية متعددة مع «أبل» (Apple) على مدار سنوات. تدور هذه الخلافات حول اتهامات من «ماسيمو» (Masimo) بأن تكنولوجيا مستشعر الأكسجين في الدم في «ساعة أبل» تنتهك براءات اختراع عدة تابعة لها.

المعركة القانونية:

- القضية الأولى: تم رفع دعوى قضائية ضد «أبل» في المحكمة الجزائية الأميركية بالمنطقة الوسطى لكاليفورنيا مطلع عام 2020 من قِبل «ماسيمو».

- القضية الثانية: تم تقديم شكوى من («ماسيمو» إلى لجنة التجارة الدولية (ITC) في يونيو (حزيران) 2021.

قدمت «ماسيمو» شكواها للجنة التجارة الدولية (ITC) بسبب الإحباط من بطء عملية المحكمة الجزائية. الشكوى المقدمة للجنة التجارة الدولية (ITC) هي التي دفعت «أبل» (Apple) لوقف مبيعات «ساعة أبل السلسلة9» (Apple Watch Series9) و«ساعة أبل ألترا2» (Apple Watch Ultra2) في الولايات المتحدة.

حكم لجنة التجارة الدولية (ITC) وتأثيره:

في أكتوبر (تشرين الأول)، أصدرت لجنة التجارة الدولية (ITC) حكماً يبدأ العد التنازلي لفترة مراجعة رئاسية مدتها 60 يوماً، والتي من المقرر أن تنتهي في 25 ديسمبر (كانون الأول). يمكن لإدارة بايدن التدخل ونقض الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية (ITC)، لكن البيت الأبيض لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

تأثيرات الحظر:

يؤثر حظر لجنة التجارة الدولية (ITC) فقط على مبيعات «ساعة أبل السلسلة9» (Apple Watch Series9) و«ساعة أبل ألترا2» (Apple Watch Ultra2)؛ لأن هذه الأجهزة توفر قدرات مراقبة الأكسجين في الدم.

- يحظر الأمر جميع واردات «ساعة أبل السلسلة9» (Apple Watch Series9) و«ساعة أبل ألترا2» (Apple Watch Ultra2) إلى الولايات المتحدة بعد 25 ديسمبر؛ مما يمنع «أبل» (Apple) أيضاً من بيع هذه الأجهزة للموزعين.

موقف «أبل» وخياراتها المستقبلية:

تعارض «أبل» (Apple) بشدة الأمر وتسعى لاستخدام مجموعة من الخيارات القانونية والتقنية لضمان توفر «ساعة أبل» (Apple Watch) للعملاء. تخطط «أبل» (Apple) لاستئناف القرار بعد انتهاء فترة المراجعة الرئاسية، وتستكشف أيضاً طرقاً أخرى مثل التسوية والاتفاق على الترخيص مع «ماسيمو» (Masimo) أو محاولة تصميم تقنيات بديلة لتجنب براءات اختراع «ماسيمو» (Masimo).

الوضع الحالي والتأثيرات المحتملة:

حالياً، لا يوجد جدول زمني محدد حول مدة توقف مبيعات «ساعة أبل ألترا2» (Apple Watch Ultra2) و«ساعة أبل السلسلة9» (Apple Watch Series9). قد يكون لهذا الحظر تأثير كبير على أعمال «أبل» المتعلقة بالأجهزة القابلة للارتداء وعلى سلسلة التوريد الأوسع نطاقاً، بالإضافة إلى تأثيرات محتملة على الدراسات الصحية السريرية التي تعتمد على «ساعة أبل» (Apple Watch).

تمثل هذه القضية تطوراً غير مسبوق في عالم التكنولوجيا والقانون، وما زالت هناك الكثير من الأمور غير المعروفة حول ما سيحدث في المستقبل. تؤكد «أبل»، أنها ستتخذ جميع التدابير لإعادة توفير «ساعة أبل السلسلة9» و«ساعة أبل ألترا2» للعملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

في بيان سابق، قالت «ماسيمو» (Masimo): إن قرار حظر التجارة الدولية (ITC) «يبعث برسالة قوية مفادها أن حتى أكبر شركة في العالم ليست فوق القانون».

يبقى الوضع معلقاً ويترقب المراقبون تطورات الأحداث في الأيام القليلة المقبلة.