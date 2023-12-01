تطبيق "واتس آب" يتيح "رمزا سريا" لجعل محادثاتك الأكثر حساسية مخفية تماما عن المتطفلين

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يمكن الآن أن تصبح محادثاتك السرية للغاية غير مرئية تماما مع أحدث تغيير كبير في الخصوصية في تطبيق "واتس آب".

وقدم تطبيق المراسلة الشهير أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرفها أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري.

تم الكشف عن ميزة "قفل الدردشة" في وقت سابق من هذا العام، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على "محادثاتهم الأكثر حميمية" آمنة من أعين المتطفلين من خلال حمايتها بكلمة مرور وحفظها في مجلد منفصل.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تظهر الإشعارات من الدردشات المقفلة في لحظات غير مناسبة، مثل عندما تقوم بتمرير الهاتف إلى صديق لإلقاء نظرة على بعض الصور.

وتعتمد الميزة على قفل الدردشة الحالي والذي يسمح بالفعل للأشخاص بوضع كلمة مرور على محادثات محددة، ولكنها تبدو واضحة في قائمة الدردشة ما يجعلها مثيرة للفضول، ولكن الآن يمكنك تجنب الشك من خلال التصرف وكأن مثل هذه النصوص الحساسة غير موجودة.

وسيتم إخفاء الدردشات المقفلة عن العرض تماما حتى يقوم المستخدمون بإدخال الرمز السري الخاص بهم في شريط البحث، والذي سيكشف جميع المحادثات التي لا تريد أن يتطفل عليها الآخرون.

ويتيح "التشفير السري" (Secret Code) بذلك، إخفاء الدردشات المحددة بالكامل من القائمة الموجودة على "واتس آب"، بحيث لا تتمكن أنت ولا أي شخص آخر من رؤيتها.

والأفضل من ذلك، أن الرمز يمكن أن يكون مختلف تماما عن الرمز الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتفك، لذلك لا يمكن لأي شخص يعرف رقم التعريف الشخصي لجهاز "آيفون" أو "أندرويد" الخاص بك أن يتطفل على محادثاتك السرية على "واتس آب".

وبمجرد قيامك بإعداد الرمز السري الخاص بك، لن تكون هناك منطقة خاصة لإدخاله. ويجب عليك كتابته في شريط البحث العلوي، وعندها فقط ستصبح المحادثات التي ترغب في الحفاظ على خصوصيتها مرئية مرة أخرى.

كيفية إخفاء المحادثات في "واتس آب"

إذا كنت تريد إخفاء محادثة باستخدام ميزة الرمز السري الجديدة فستحتاج إلى التأكد من تحديث تطبيقك أولا.

لذا تأكد من الانتقال إلى متجر "آب ستور" (App Store) أو "غوغل بلاي ستور" (Google Play Store)، والتحقق من صفحة "واتس آب" ومعرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح أم لا.

وقد لا تكون الميزة متاحة للجميع على الفور، لذلك ستحتاج إلى التحلي بالصبر قليلا إذا لاحظت أنها ما تزال غير متوفرة.

وبمجرد توفرها، كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على الدردشة التي ترغب في قفلها، بدلا من زيارة إعدادات الدردشة.