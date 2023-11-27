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تحذير من "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم

27
NOVEMBER
2023
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أفاد معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي في بيان أن عاصفة مغناطيسية قوية تحدث على الأرض، اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان: "يوم 26 نوفمبر، تم تسجيل اضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وبحسب بيانات رصد الطقس الفضائي، وصلت درجة اضطراب المجال المغناطيسي للأرض إلى مستوى "جي 2"، وهذا يعني "معتدل" على مقياس الرصد المؤلف من خمسة مؤشرات، حيث "جي 5" هو"قوي للغاية" و"جي 1" هو "ضعيف".

ومستوى "جي 2" يعني أنه قد توجد مشاكل في أنظمة الطاقة على الأرض، بما في ذلك، من المحتمل أيضا حدوث انقطاعات في الملاحة الراديوية، وانتهاكات في الاتصالات الراديوية.

أما عن تأثير تلك العواصف على صحة البشر، فقد تناولت "العربية.نت" من قبل ما حذرت منه خبيرة روسية من العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة، مؤكدة أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أنه "من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل".

وأضافت أن البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.

وأضافت أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.

 

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