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كيفية إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف.. والتبديل بينهما

17
NOVEMBER
2023
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أضافت شركة "ميتا" مزية جديدة إلى تطبيق "واتساب" تتيح للمستخدمين إنشاء حسابين في هاتف واحد والتبديل بين الحسابين بسهولة.
 
فمن الآن وصاعدا، لن تحتاج إلى استخدام جهاز إضافي أو تسجيل الخروج من حسابك باستمرار لتتمكن من استخدام حسابين مختلفين في "واتساب".
 
تُسهّل هذه المزية الجديدة إدارة المحادثات عبر الحسابات المتعددة، إذ يمكنك الاستفادة منها لإنشاء حساب "واتساب" للعمل وآخر لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة.
 
إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزية وكيفية استخدامها:
أولًا: ما متطلبات إنشاء حسابين في واتساب في هاتف واحد؟
 
يتطلب إنشاء حسابين في تطبيق "واتساب" في هاتف واحد رقمي هاتف منفصلين وبطاقة اتصال أو هاتف يقبل شرائح الاتصال المتعددة أو eSIM. ويحتاج أيضًا إلى الهاتف الثاني لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي ترسله منصة "واتساب" عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى حسابك الثاني في جهاز مختلف.
 
بمجرد إضافة حساب جديد، يمكنك التبديل بينهما بسهولة للوصول إلى الدردشات والمجتمعات والمكالمات المتعلقة بكل حساب.
 
ثانيًا: كيفية إنشاء حساب ثانٍ في "واتساب"
 
لإنشاء حساب ثانٍ في "واتساب"، يمكنك إضافة رقم جديد تمامًا أو إضافة رقم تستخدمه في هاتف آخر، وقبل البدء بإنشاء الحساب، من المهم معرفة أنه لا يجب إزالة الحساب الموجود في الجهاز الآخر قبل إضافته إلى الجهاز الجديد، لأن "واتساب" سيرسل رمز التحقق إلى الجهاز الآخر.
 
وللبدء بإنشاء حساب ثانٍ، اتبع الخطوات التالية:
 
*انتقل إلى تطبيق "واتساب" في هاتف أندرويد.
 
*انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم اختر (الإعدادات) Settings.
 
*انقر فوق السهم في الجهة اليُمنى العلوية، مقابل صورة حسابك الشخصي ورقم هاتفك.
 
*انقر فوق خيار (إضافة حساب) Add account.
 
ستظهر شاشة خاصة بإضافة حساب جديد، وبعد الموافقة على شروط الخدمة، حدّد بلدك وأضف رقم هاتفك.
 
بعد التحقق من رقم هاتفك، ستظهر رسالة للتحقق إذا كنت ترغب في النسخ الاحتياطي أو نقل محتوى الحساب من هاتف قديم، أو ستنتقل مباشرة إلى شاشة معلومات الحساب الشخصي لإعداد حسابك الجديد.
 
ثالثًا: كيفية التبديل بين الحسابات في واتساب
 
يمكنك التبديل بين حسابات "واتساب" بسهولة وبشكل مباشر، وبمجرد أن يصبح حسابك الثاني جاهزًا، سيظهر خيار جديد في القائمة الرئيسية يسمح لك بالتبديل بين الحسابين.
 
ولتبديل الحسابات، انقر فوق رمز القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم انقر فوق خيار تبديل الحسابات (Switch accounts).
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