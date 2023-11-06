ماسك يربط أكثر قوة مدمّرة بالتاريخ مع "X".. ما القصة؟

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في وقت أكد فيه أن الذكاء الاصطناعي هو "القوة الأكثر تدميرا في التاريخ"، قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، دمج شركة AI الناشئة إكس إيه آي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها، على أن تكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.

أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي

وقال ماسك في منشور أمس الأحد، إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "جروك"، بعد إتاحته يوم الجمعة لجميع مشتركي إكس بريميوم، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة إكس.

كما أوضح أن هدف الشركة الناشئة يتمحور بإنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم جروك للإجابة على الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.

كذلك أضاف أن نموذج جروك يتمتع بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج

الأخرى، وفق قوله.

أتى هذا بعدما أطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة، نظام شركة إكس إيه آي في يوليو/تموز، واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة بارد التابعة لجوجل وأداة بينج التابعة لمايكروسوفت.

القوة الأكثر تدميرا في التاريخ

يشار إلى أن ماسك كان أخبر الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو "القوة الأكثر تدميرا في التاريخ".

وتوقع الملياردير الأميركي خلال أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في إنجلترا بأن تكون هذه التكنولوجيا قادرة على "فعل كل شيء" وجعل التوظيف كما نعرفه اليوم شيئا من الماضي.