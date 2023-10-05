إزالة العناوين والمقدمات... تغيير جديد في "إكس"!

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أحدثت منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أمس الأربعاء، تعديلات في طريقة عرض الروابط التي تحيل المستخدمين إلى المواقع الإخبارية.



ويتمثل التحديث الجديد بإزالة العناوين والمقدمات وشكل الروابط الإخبارية التي اعتاد عليها المستخدمون.



وبات مستخدم "إكس" الآن يرى أمامه القصة الإخبارية على شكل عنوان بكلمات تبدو وكأنها منشور عادي مرفقة بصورة، وعند النقر على الصورة، يفتح رابط القصة الإخبارية.

وتبدو صورة رابط القصة الإخبارية بشكل مختلف قليلا عن المنشور الذي يتضمن صورة جرى تحميلها على الموقع.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قال مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، إن حذف عناوين ومقدمات الأخبار سيجعل المنصة تبدو أفضل.



وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هذا التعديل شق طريقه، الأربعاء، إلى مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو اس" والحواسيب المكتبية.



ويبدو أن التحديث الجديد لا يشمل الإعلانات.