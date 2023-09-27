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"واتس آب" يتوقف عن العمل في عدد من هواتف "أندرويد" نهاية شهر تشرين الاول المقبل

27
SEPTEMBER
2023
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أعلن تطبيق "واتس آب" أنه اعتبارا من 24 تشرين الاول المقبل، سيتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 4.1" أو الإصدارات الأقدم، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وتقوم "واتس آب" بتحديث قائمة الأجهزة المدعومة بشكل دوري، وبحسب الشركة، فإن هذه التغييرات يتم إجراؤها لضمان أمان وأداء خدماتها، ولا تتمتع الإصدارات القديمة بالميزات اللازمة لتقديم تجربة مثالية لمستخدميها.

وتقول الشركة إنه عند اختيار الأجهزة التي سيتم إنهاء الدعم عنها، فإنها ستأخذ في الاعتبار أقدم نظام تشغيل مع أقل قاعدة مستخدمين، وما إذا كانت هذه الأجهزة يمكنها تشغيل التطبيق دون مشاكل.

وبالإضافة إلى ذلك، من خلال وقف دعم الإصدارات الأقدم، تضمن "واتس آب" أنها ستكون قادرة على التركيز على تطوير ميزات وتحديثات جديدة لأحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل.

وسيستمر تطبيق المراسلة الشهير في دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد 5.1" والإصدارات الأحدث.

وفي الوقت نفسه، سيحافظ "واتس آب" على دعمه لأجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث.

وتتضمن الهواتف الذكية التي ستتأثر بوقف دعم "واتس آب" ما يلي: 

Nexus 7، Samsung Galaxy Note 2، HTC One، Sony Xperia Z، LG Optimus G Pro، Samsung Galaxy S2، Samsung Galaxy Nexus، HTC Sensation، Motorola Droid Razr، Sony Xperia S2، Motorola Xoom، Samsung Galaxy Tab 10.1، Asus Eee Pad Transformer، Acer Iconia Tab A5003، Samsung Galaxy S، HTC Desire HD، LG Optimus 2X، وSony Ericsson Xperia Arc3.

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