living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"واتس آب" تخطط لإطلاق إصدار جديد من تطبيقها لأجهزة ظلت مستبعدة منذ سنوات

21
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبدو أن تطبيق "واتس آب" سيطلق تطبيقا جديدا لملايين الأجهزة التي تم استبعادها لسنوات، وفقا لما ورد في تسريب جديد.

وتظهر لقطات الشاشة المسربة أن منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" ما تزال تعمل على تطوير التطبيق ولكن من الممكن إطلاقه في وقت ما قريبا.

وطالب متسخدمو "واتس آب" منذ فترة طويلة الشركة بإصدار تطبيق مخصص لأجهزة "آيباد" (iPad). ويبدو أن ذلك قد يتحقق أخيرا.

وتظهر الصور التي حصل عليها موقع WABetaInfo أن التطبيق يستفيد من مساحة شاشة "آيباد" الأوسع.

وبحسب التسريب، فإن إصدار "واتس آب" لأجهزة "آيباد" سيعمل تماما مثل وضع سطح المكتب، حيث إنه تطبيق مصاحب لحساب هاتفك الذكي الرئيسي. ولذلك سيتعين عليك ربط الجهاز عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code).

ويمكن أيضا استخدام "واتس آب" على جهاز "آيباد" الخاص بك بشكل مستقل، دون أن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت.

ولحسن الحظ، ستتم مزامنة الرسائل من جهاز "آيباد" إلى هاتفك سواء كان جهاز "آيفون" أو جهاز "أندرويد".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلق "واتس آب" مؤخرا تطبيقا لمستخدمي "ماك" (Mac) أيضا.

وفي الوقت الحالي، ما يزال التطبيق قيد الاختبار في مرحلته التجريبية من قبل الخبراء.

ولم تقدم شركة "واتس آب" أي معلومات بشأن موعد إطلاق التطبيق، أو ما إذا كانت ستصدر التطبيق لعامة الناس فعليا.

The Sun
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   