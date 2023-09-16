ماسك يضيف ميزة جديدة على “إكس”

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يُضيف ايلون ماسك، الملياردير الأمريكي ورائد الأعمال الشهير، ميزة جديدة إلى منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، والتي كانت معروفة سابقًا باسم تويتر. هذه الميزة تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بسجل للمنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، وهي جزء من استراتيجية ماسك لتحويل المنصة إلى شيء أكبر وأكثر تنوعًا.

فعاد إيلون ماسك، المصنف حالياً كأغنى شخص في العالم، تركيزه من أخطار الذكاء الاصطناعي إلى إضافة ميزة جديدة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “إكس” المعروف سابقاً باسم تويتر.

فقد أعلن ماسك عن أن المستخدمين سيتمكنون الآن من الاحتفاظ بسجل المنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، من خلال النقر البسيط على زر “إخفاء علامة التبويب” الجديد.

وكتب تغريدة قال فيها إن: “يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك. لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط”.

وقدم ماسك ميزة “الإشارات المرجعية”، والتي يعتبرها “إعجاباً صامتاً بحكم الأمر الواقع”، بعد إثارة موضوع هذا الخيار قبل أشهر من شرائه لتويتر العام الماضي.

وبدءاً من الإصلاح الشامل لنظام التحقق وحتى إعادة الحسابات المثيرة للجدل بما في ذلك حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصانع المحتوي المثير للجدل أندرو تيت، أجرى الرجل عدداً من التغييرات المشكوك فيها منذ أن اشترى تويتر العام الماضي، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

أجرى كذلك ماسك في تموز من هذا العام، أكبر تغيير له حتى الآن، حيث تخلص من شعار الطائر وأعاد تسمية تويتر إلى “إكس”.

وظهرت هذه الخطوة جزءاً من جهد أوسع يبذله الملياردير الأميركي لدمج الموقع ضمن طموحاته طويلة المدى من أجل منافسة تطبيق “وي-شات” الصيني، والذي يمزج وظائف الوسائط الاجتماعية مع الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والمزيد.

استجاب في الأثناء المستخدمون لإعلان ماسك عن “إخفاء الإعجابات” إلى حد كبير، عبر إلقاء النكات حول المحتوى الصريح الذي قد لا يرغب المستخدمون في أن تتم الموافقة عليه علناً.