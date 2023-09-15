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368 مليون دولار غرامة على الـ "تيك توك"

15
SEPTEMBER
2023
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فرض المنظمون الأوروبيون غرامة قدرها 368 مليون دولار على تطبيق "تيك توك" لفشله في حماية خصوصية الأطفال، وانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في أوروبا.وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي يقع مقرّها الأوروبي في دبلن، إنها فرضت غرامة على "تيك توك" بقيمة 345 مليون يورو، ووجهت توبيخاً إلى المنصة بسبب الانتهاكات التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من عام 2020.

ووجد التحقيق أن عملية الاشتراك للمستخدمين المراهقين أدت إلى إعدادات جعلت حساباتهم عامة بشكل افتراضي، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعليق عليها.

 وتشكّل هذه الإعدادات الافتراضية أيضاً خطرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما والذين تمكنوا من الوصول إلى النظام الأساسي على الرغم من عدم السماح لهم بذلك. كما أن ميزة "الاقتران العائلي" المصممة للآباء لإدارة الإعدادات لم تكن صارمة بما فيه الكفاية.

وقالت "تيك توك" في بيان، إنها لا توافق على القرار "خصوصاً مستوى الغرامة المفروضة"، مشيرةً إلى أن انتقادات الهيئة التنظيمية ركّزت على الميزات والإعدادات التي يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات.

ولفتت إلى أنها أجرت تغييرات قبل وقت طويل من بدء التحقيق في أيلول 2021، بما في ذلك جعل جميع الحسابات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما خصوصاً افتراضيا وتعطيل المراسلة المباشرة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.

 
وتعرّضت الهيئة التنظيمية الأيرلندية لانتقادات لعدم تحركها بالسرعة الكافية في تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن دخلت قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2018.
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