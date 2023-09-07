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تكامل «ChatGPT»مع «Canva»... مستقبل التصميم الذكي في عصر الذكاء الاصطناعي

7
SEPTEMBER
2023
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في زمنٍ يُسيطر فيه الذكاء الاصطناعي على معظم جوانب حياتنا، يظل التطوير والتحسين مستمراً في جميع المجالات، ومنها مجال التصميم الغرافيكي.

مؤخراً، أطلقت «OpenAI» الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ميزة جديدة مثيرة تجمع بين «ChatGPT» و«Canva»، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف كيفية تصميم العناصر البصرية؛ مثل الشعارات والبنرات بطريقة أسهل وأكثر تواصلاً.

دعونا نتنقل عبر أعماق هذا التكامل، وكيف يمكن أن يؤثر على المصممين ومستقبلهم المهني.

أهمية التكامل في عصر الأتمتة:
تعد الخطوة الأخيرة من «OpenAI» جزءاً من استراتيجية مستمرة لتوسيع قاعدة مستخدميها وتحفيز الإبداع من خلال الذكاء الاصطناعي. في مجالٍ يشهد تنافساً شديداً مع طرح منصات جديدة مثل «Claude AI» و«Google's Bard»، يُمثل هذا التكامل تحولاً ذكياً نحو تقديم خدمات متكاملة ومحسنة.

تفعيل واستخدام الميزة
1. تثبيت الإضافة:
تبدأ الرحلة بفتح متصفح الويب وتشغيل «ChatGPT»، حيث يتم التوجه نحو «Plugin Store»، والبحث عن إضافة «Canva» وتثبيتها بنقرة واحدة.


إذا كنت من المشتركين مع «ChatGPT» فيمكنك تثبيت الإضافات والبحث عنها (الشرق الأوسط)
2. بداية الإبداع مع «Canva»:
بمجرد تثبيت الإضافة، يمكن للمستخدمين بدء العمل على إنشاء تصاميمهم بسهولة من خلال نافذة «ChatGPT» الرئيسية، حيث يمكن اختيار «Canva» من قائمة الإضافات.


بإمكانك البحث عن «Canva» وتثبيتها مع «ChatGPT» (الشرق الأوسط)
3. التفاعل مع «ChatGPT»:
في هذه المرحلة، يقوم المستخدمون بتقديم وصف تفصيلي للتصميم الذي يرغبون فيه، مثل: أريد تصميم صورة لفيديو «Reels» بتخصص تقني.

4. اختيار وتعديل التصميم:
بناءً على التوجيهات المقدمة، يُقدم «ChatGPT» مجموعة من التصاميم التي يمكن اختيار أحدها وتعديله بمزيد من التفاصيل في منصة «Canva».


يمكنك بعد تثبيت «Canva» كتابة وصف دقيق للتصميم وخلال ثوان بسيطة يقوم بالمهمة (الشرق الأوسط)
5. التحميل والاستخدام:
بمجرد الانتهاء، يمكن للمستخدمين تنزيل التصميم بكل سهولة واستخدامه حسب الضرورة.

التأثير الكبير على مجتمع التصميم
1. تطوير مهارات المصممين: يُمكن للمصممين الآن التركيز على تطوير مهاراتهم في مجالات أخرى مهمة، حيث يتيح لهم هذا التكامل توفير الوقت الذي كان يُستغرق في الأمور الروتينية.

2. فرص جديدة للإبداع: مع الأدوات المتطورة في متناول اليد، يُمكن للمصممين استكشاف آفاق جديدة وابتكار تصاميم مبتكرة لا يمكن تحقيقها بالطرق التقليدية.

3. تحديات المستقبل: ومع ذلك، يجب على المصممين أيضاً أن يكونوا على دراية بالتحديات التي قد تواجههم، مثل ضرورة التعامل مع متطلبات العملاء المتزايدة والتوقعات العالية بفضل القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

يتضح أن التكامل بين «ChatGPT» و«Canva» يمثل بوابة جديدة نحو مستقبل مشرق في عالم التصميم. وفيما يتعلق بالمصممين، فإن التطور السريع يمكن أن يُشكل تحدياً، ولكن مع الاستعداد الجيد، يمكن تحويله إلى فرصة ذهبية لتقديم الإبداع والتميز

الشرق الأوسط
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