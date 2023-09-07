«واتساب» تطلق ميزة فلاتر البحث المتقدمة للقنوات

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في إطار سعيها المستمر لتقديم تجربة مستخدم أفضل وأكثر فاعلية، أطلقت «واتساب» ميزة جديدة تُعنى بفلاتر البحث المتقدمة للقنوات.

تُسهل هذه الميزة على المستخدمين البحث والوصول إلى القنوات التي يرغبون في متابعتها بكل سهولة.

التطور المستمر للقنوات:

تعمل «واتساب» بجد على تطوير وتحسين ميزة القنوات؛ استعداداً لإطلاقها عالمياً في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، بعد أن قدمت الشركة تحسينات تتعلق بإمكانية إعادة توجيه التحديثات من القنوات، تُطلق ميزة فلاتر البحث المتقدمة، التي أصبحت متاحة بالفعل بعد تثبيت أحدث نسخة من التطبيق على أجهزة «iOS» و«Android».



يمكن من خلال ميزة «فلاتر القنوات» البحث عن القنوات أو تحديد القنوات المحلية أو العالمية (وابتانفو)

مزايا فلاتر البحث المتقدمة:

تُعدّ ميزة فلاتر البحث المتقدمة إضافة قوية لأداة البث الجديدة، حيث تُمكّن المستخدمين من تلقي التحديثات من الأشخاص الذين يختارونهم. ومن خلال هذه الميزة، يُمكن للمستخدمين البحث عن القنوات بناءً على معايير معينة، مثل البلد أو مستوى النشاط أو الشعبية. وقد تم تصميم هذه الفلاتر لتوفير تجربة بحث أكثر فاعلية ودقة للمستخدمين.

على الرغم من أن ميزة القنوات متاحة حالياً في 9 دول فقط، فإنه من المتوقع توسيع نطاق توفرها في مزيد من الدول خلال العام الحالي، وفقاً لما أعلنه مارك زوكربيرغ في مكالمة الأرباح الأخيرة، حيث تُعد ميزة فلاتر البحث المتقدمة خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المستخدم، وتقديم خدمات أكثر تطوراً وفاعلية. ومع استمرار التحديثات والتطويرات، يبقى المستخدمون في انتظار مزيد من الميزات والابتكارات التي تُسهم في تعزيز تجربتهم داخل التطبيق.