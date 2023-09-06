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واتساب يختبر ميزة الحسابات المتعددة لهواتف أندرويد

6
SEPTEMBER
2023
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يواصل تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب الكشف عن الميزات الجديدة ، حيث يختبر واتساب الآن ميزة الحسابات المتعددة لهواتف أندرويد.

ويعمل التطبيق على السماح للمستخدمين بالدخول إلى حسابين من هاتف واحد.

 

طرح تطبيق واتساب العديد من الميزات الجديدة لقاعدة مستخدميه مؤخراً، أبرزها إضافة إمكانية مشاركة الصور والفيديو عالية الدقة.

ويمكن الآن لمزيد من مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام أندرويد، الوصول إلى ميزة الحسابات المتعددة في واتساب.

في وقت سابق من هذا العام في شهر يونيو، تم رصد تطبيق واتساب لأول مرة وهو يختبر ميزة الحسابات المتعددة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تشغيل عدة حسابات واتساب على جهاز واحد. ستسمح إعدادات واتساب الآن للمستخدمين بالوصول إلى حساب واتساب ثانٍ على نفس الجهاز.

وفي الأسابيع المقبلة، من المرجح أن تتم ترقية التطبيق إلى الإصدار الثابت مع ميزة الحسابات المتعددة. الأشخاص الذين لديهم أرقام مختلفة لدول أو مناطق مختلفة أو للأشخاص الذين لديهم اتصالات متعددة، مثل العمل والاستخدام الشخصي، قد يجدون هذه الميزة مفيدة.

في الوقت الحالي، يجب أن يكون لدى المستخدمين أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد وجهاز أندرويد متوافق حتى يتمكنوا من استخدام ميزة الحسابات المتعددة. ويمكنهم إنشاء حساب جديد عن طريق تحديد خيار إضافة حساب في قائمة الإعدادات بعد قيامهم بتفعيل الميزة. وبعد ذلك، يمكنهم إدخال رقم هاتف الحساب الجديد والمتابعة وفقًا للمطالبات. وإلى أن يتم تسجيل الخروج، يظل هذا الحساب الجديد نشطًا على الجهاز.

سيكون لكل حساب واتساب إعداداته الخاصة وسجل الدردشة والإشعارات. ومن خلال تحديد مغير الحساب في قائمة الإعدادات، يمكن للمستخدمين التبديل بين الحسابات.

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