قبل كلاسيكو الهلال.. إصابة بنزيمة تؤرق بال الاتحاد

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تعيش جماهير الاتحاد السعودي على أعصابها في انتظار معرفة مدى خطورة الإصابة، التي تعرض لها نجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة، مساء الإثنين.

وأصيب بنزيمة، في أول نصف ساعة من مباراة الاتحاد والوحدة، لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي، واضطر بعدها إلى مغادرة أرضية الميدان، وتم الدفع بالبرتغالي جواو فيليبي بدلا منه.

وفي أعقاب المواجهة، أصدر الاتحاد بيانا على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، قال فيه: "غادر قائد الفريق كريم بنزيمة شوط المباراة الأولى أمام فريق الوحدة.. بعد تعرضه لإصابة عضلية".

وأضاف: "سيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتشخيص الإصابة بشكل دقيق وتحديد العلاج اللازم".

من جهته، قال مدرب اتحاد، نونو سانتو، في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: "من المبكر الحديث عن جاهزية بنزيمة للكلاسيكو أمام الهلال، علينا أن ننتظر ونرى".

وتابع: "ظهرت أهمية البدلاء في إعطاء الإضافة اليوم، إنهم يعملون بشكل جيد ويتدربون بشكل جيد، نحن لسنا 11 لاعبا فقط، الجميع ملتزم بالتحسن بشكل يومي".

يشار إلى أن الاتحاد تنتظره مباراة مهمة في الأول من سبتمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أيام فقط، حيث الكلاسيكو أمام الهلال، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المحلي.