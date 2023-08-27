خبيرة فضاء: المسبار الهندي سيظهر هل هناك جليد على القطب الجنوبي للقمر أم لا

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قالت كانداس جونسون، المستثمرة وخبيرة تكنولوجيا الفضاء، اليوم (السبت)، إنه من المتوقع أن يظهر مسبار «تشاندرايان» الفضائي الهندي ما إذا كان هناك جليد على القطب الجنوبي للقمر، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية.

وذكرت جونسون، خلال حديثها في قمة مجموعة الأعمال «بي 20» في الهند، التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندي، أن بعثة الهند الفضائية لا تلهم شبابها فحسب، بل وشباب العالم أيضاً.

وأضافت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «بدأ المسبار حرفياً في اتخاذ أولى خطواته الآن. نأمل في أن تظهر الصور التي سيتم نشرها غداً ما إذا كان هناك جليد في القطب الجنوبي للقمر، وما إذا كان يمكن استخدام هذا الثلج للحصول على الماء والأكسجين والوقود ليأخذنا (إلى المريخ) كما تقول الأغنية».

وكانت هيئة أبحاث الفضاء الهندية أعلنت (الأربعاء) الماضي، أن مسباراً فضائياً هندياً هبط بسلام على سطح القمر. وتعني كلمة «تشاندرايان» باللغة السنسكريتية «المركبة القمرية».