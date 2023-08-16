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تحذير من تحديث جديد على "واتس آب"!

16
AUGUST
2023
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أدخل "واتس آب" عددا من التغييرات على مدار السنوات القليلة الماضية لتحسين تجربة المستخدم.

يمكن للمستخدمين الآن الرد على الرسائل وإنشاء ملصقات خاصة بهم وقفل الدردشات الخاصة وحتى تحرير رسائلهم.

وهناك المزيد من التحديثات، أحدها ميزة "مشاركة الشاشة" الجديدة التي تتيح لجهات اتصال "واتس آب" الخاصة بك عرض كل شيء على شاشة هاتفك الذكي.

وأعلنت الشركة عن التحديث الرئيسي الأسبوع الماضي، وتهدف مقدمة "مشاركة الشاشة" ببساطة إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها أو حتى إظهار كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على التطبيق أو الجهاز.

وتقدم العديد من التطبيقات، مثل Google Meet وMicrosoft Meet وZoom وFaceTime من آبل، الميزة الأساسية بالفعل، حيث تستخدمها في مؤتمرات الفيديو التقليدية.

وفي شرح المزيد عن التحديث، قالت Meta في بيان صحفي: "سواء كنت تشارك المستندات للعمل، أو تتصفح الصور مع العائلة، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، أو مجرد مساعدة الأجداد من خلال الدعم الفني - تتيح لك الميزة مشاركة عرض مباشر من شاشتك أثناء المكالمة".

ونشر مالك Meta، مارك زوكربيرغ، معلومات عن التحديث الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك صورة له في مكالمة جماعية على "واتس آب" حيث كان شخص ما يشارك شاشته.

وبمجرد طرحها في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون "أيقونة مشاركة" في التطبيق وبمجرد الضغط عليها سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.

وعلى الرغم من أنه يبدو مفيدا، تأكد فقط من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك.

وأضافت Meta أيضا أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو في الوضع الأفقي من هواتفهم للحصول على تجربة مشاهدة أوسع وأكثر عملية.

وقدم "واتس آب" لأول مرة ميزة الاتصال عبر الفيديو في عام 2016، وقد أضاف ميزات جديدة منذ ذلك الحين للتميز عن منصات المراسلة الأساسية الأخرى.

وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت Meta أنها ستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل فيديو قصيرة مدتها 60 ثانية مباشرة عبر الدردشات.

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