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منصة «إكس» تعتزم تمويل التكاليف القانونية للمتضررين من النشر عليها

7
AUGUST
2023
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قال إيلون ماسك إن منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها «إكس» ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة التي كانت تحمل اسم «تويتر».

وكتب ماسك على المنصة: «إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية»، موضحاً أنه لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن ماسك أواخر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين الشهريين لـ«إكس» وصل إلى «مستوى جديد»، ونشر رسماً بيانياً أظهر أن العدد تجاوز 540 مليوناً.

وجاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في يوليو (تموز)، شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به «تويتر» على مدار 17 عاماً ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم. وعدّل الاسم إلى «إكس» وغيّر الشعار بما يعكس التركيز على تطوير «تطبيق لكل شيء».

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