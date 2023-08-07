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ماسك: أرباح إعلانات «X» متاحة لكن بشروط

7
AUGUST
2023
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن المشتركين في خدمة «إكس بريميوم بلو» فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة «X» أي «تويتر سابقاً».

وكتب عبر حسابه: «لكي تكون مؤهلاً للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركاً في خدمة (إكس بريميوم بلو)، وإلا فسيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة «إكس».وقال ماسك في منشور آخر: «إن اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيراً». وأضاف أنه «حظي بإقبال كبير وسيحتاج الأمر بضعة أيام من المعالجة من أجل الدفع لهم، وأن هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق».وخدمة «تويتر بلو» عبارة عن اشتراك مدفوع ( 11 دولاراً في الشهر)، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها «العلامة الزرقاء» التي كان يتباهى من يتمتع حسابه بها، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول بعد أن كانت مقيدة بعدد محدد من الحروف.

التخلي عن العصفور الأزرق

وكان ماسك قد فاجأ مستخدمي «تويتر» بتغيير اسمه وشعاره إلى حرف «إكس» مزيلاً علامة «العصفور الأزرق» الشهيرة.

ومنذ أن تسلم ماسك زمام الأمور في «أكس» أصبحت خوارزميات الشركة أقل دقة في عرض التغريدات التي تتوافق مع اهتمامات المستخدمين.

في الماضي، كانت «تويتر» تخصص خلاصة الأخبار بناء على الأشخاص الذين يتابع المستخدم حسابهم، والموضوعات التي يتفاعل معها. ولكن الآن، يمكن أن يجد المستخدم نفسه يتصفح تغريدات غير مرتبطة بمجاله أو بما لا يهمه.

هذا التغيير قد يجعل تجربته أقل تفاعلاً، وقد يثير الإحباط لدى مَن اعتاد على الاستفادة من «تويتر» سابقاً بوصفها مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات ذات الصلة.

وخلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بدا الوضع المالي لشركة «تويتر» بشكل سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50 في المائة تقريباً، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.

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