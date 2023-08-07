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خاصية جديدة من «إنستغرام» لمواجهة الرسائل المزعجة

7
AUGUST
2023
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أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» خاصية جديدة تستهدف تحسين حماية المستخدمين من ظهور الفيديوهات والصور غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة (دايركت ماسنجر)، حيث جاء إطلاق الخاصية الجديدة بعد أسابيع قليلة من بدء اختبارها.

ومع الخاصية الجديدة، سيواجه الأشخاص الذين يريدون إرسال طلبات المحادثة إلى أشخاص لا يتابعونهم قيدين جديدين؛ القيد الأول، هو أنهم بدلاً من إرسال عدد غير محدود من طلبات المحادثة إلى شخص ما لا يتابعهم، سيتم السماح لهم بإرسال رسالة واحدة للشخص. ولكن عندما يقوم الشخص بقبول طلب المحادثة من المستخدم، سيتمكن الأخير من إرسال أي عدد من الرسائل إليه.

أما القيد الثاني، فيتمثل في منع المستخدم من إرسال أي صور أو فيديوهات عبر الرسائل المباشرة إلى أي شخص لا يتابعه، إلا بعد أن يقبل الأخير طلب المحادثة المباشرة، وسيكون في مقدور المستخدم إرسال رسالة نصية فقط إلى الشخص الذي لا يتابعه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن منصة «إنستغرام» القول إن القيود الجديدة ستحمي المستخدمين من استقبال الصور والفيديوهات غير المرغوبة من الأشخاص غير المسجلين على قوائم متابعيهم، كما لن يتمكن شخص غير مسجل من إرسال أكثر من رسالة إلى المستخدم. وأشارت المنصة إلى أن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة بشكل خاص للنساء اللائي يعانين عادة من الرسائل غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة.

وقالت سيندي ساوث وورث رئيسة إدارة سلامة المرأة في شركة «ميتا» المالكة لمنصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نريد أن يشعر الناس بالثقة والقدرة على السيطرة عندما يفتحون صندوق رسائلهم» على منصة «إنستغرام».

وأضافت: «لذلك نختبر الخصائص الجديدة التي تضمن عدم استقبال المستخدمين للصور والفيديوهات والرسائل المتكررة من شخص لا يتابعهم حتى يقبلوا طلب متابعته. ونحن ممتنون للتقييمات التي تلقيناها من مجتمع المستخدمين الذين شاركوا في الاستخدام التجريبي للخاصية».

وذكر موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الخاصية الجديدة تضاف إلى القيود الموجودة على «إنستغرام»، التي تستهدف حماية المستخدمين من المحتوى غير المرغوب. ومن هذه الخصائص خاصية «الكلمات المخفية» التي تعمل عندما تحتوي طلبات المحادثة المباشرة على كلمات أو عبارات أو رسوم تعبيرية مسيئة، حيث يتم توجيه الرسائل مباشرة إلى ملف مخفي. كما تحتوي منصة «إنستغرام» على خاصية «حدود» التي تحمي المستخدم من أي زيادة مفاجئة في عدد التعليقات أو طلبات المحادثة المباشرة غير المرغوبة.

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