العرض العالمي الأول لمركبة تويوتا لاند كروزر "برادو" الجديدة

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منذ إطلاقها في عام 1951، دعمت مركبة "لاند كروزر" سبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم، ومنحتهم إمكانية الوصول إلى أي مكان وفي كل مكان. وبصفتها أحد أكثر الطرازات المميزة من شركة تويوتا، طُوِّرَت هذه المركبة وحُسِّنَت على مدى أكثر من 70 عاماً استناداً إلى حالات استخدامها في الوقت الفعلي من قبل العملاء حول العالم.

يأتي طراز لاند كروزر "برادو" مزوداً بالعديد من الميزات المتطورة، منها:

الأداء المحسّن بصفته مركبةً للطرقات الوعرة مع منصة الأطر الهيكلية العالمية الجديدة GA-F

أنظمة دفع متنوعة لتوفير أداء قوي وصديق للبيئة

تصميم داخلي وخارجي يدمج بين التقليدي والعصري في حزمة عملية

أداء سلامة وأمان متقدم ورائد في فئته

كشفت شركة تويوتا موتور كوربوريشن عن مركبة تويوتا لاند كروزر "برادو" الجديدة خلال عرضها العالمي الأول، والمقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2024. ويُعَد لاند كروزر "برادو" طرازاً أساسياً ضمن عائلة لاند كروزر، وقد حافظ على عراقته ومميزاته المتمثلة في البساطة والقوة والعملية التي تتناسب مع أنماط حياة العملاء.

1. مركبة طُوِّرَت وحُسِّنَت باستمرار على مدى أكثر من 70 عاماً، وتتيح للناس الذهاب إلى أي مكان وفي كل مكان:

أُطلقت مجموعة "لاند كروزر" في الأصل باسم تويوتا BJ في 1 أغسطس 1951، ويبلغ عمرها الآن 72 عاماً. وبعد إطلاقها مباشرةً، أصبحت أول مركبة تصعد إلى المحطة السادسة لجبل فوجي. ومنذ هذا الإنجاز التاريخي، أكملت مهمتها المتمثلة في توفير السلامة والأمان للجميع في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا في مركبة "لاند كروزر". وطُّوِّرَت المركبة بناءً على حالات الاستخدام الفعلية للعملاء حول العالم، وحُدّثت باستمرار من حيث الموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة، مما يدل على قدرتها الفعلية كمركبة ديناميكية. وتضم عائلة لاند كروزر ثلاثة طرازات، بما في ذلك لاند كروزر "ستيشن واجن" Heavy Duty المعروف بـ "لاند كروزر" LC300، ولاند كروزر "بيك أب" المعروف باسم LC70. يُعَد لاند كروزر "برادو" Light Duty خياراً عملياً ومناسباً لنمط حياة العملاء إذ يضمن السلامة والأمان أثناء القيادة،

2. يُجسّد طراز "برادو" جوهر "لاند كروزر" بصفتها خيار اً متعدد الاستخدامات للعملاء:

مع تطور الأجيال، تميل سلسلة لاند كروزر "برادو" Light Duty إلى التحول إلى الخطوط الفاخرة الراقية. وأثناء تطوير طراز "برادو"، وضّح آكيو تويودا، الذي كان المسؤول النهائي عن مشروع تطوير هذه المركبة، نهجه الأساسي على النحو التالي: "من المهم أن تكون لاند كروزر "برادو" مركبة تدعم حياة الناس والمجتمعات المحلية، لذلك يجب أن يعود طراز لاند كروزر "برادو" إلى الشكل الحقيقي الذي يبحث عنه العملاء ". واستجابة لذلك، حدد فريق التطوير المفهوم الجديد للطراز على أنه عودة إلى جذور "لاند كروزر"، مما يسهم في تطوير مركبة بسيطة ومتينة تُعَد خياراً عملياً لأنماط حياة العملاء المختلفة.

ويُعد طراز "برادو" الجديد طرازاً أساسياً من "لاند كروزر"، ويأتي بنفس منصة GA-F التي تتمتع بها طرازات "لاند كروزر 300"، وهو الطراز الحالي في المنطقة، والهادفة إلى تحسين الأداء الأساسي بشكل كبير كمركبة للطرقات الوعرة. كما تأتي المركبة مجهزة بأنظمة دفع متنوعة لتحقيق أداء أكثر قوة يليق بعلامة "لاند كروزر". وقد صُمِّمَت أنظمة الدفع لإبراز الخصائص الفريدة لمركبة "لاند كروزر"، إذ تدمج التصميم الداخلي والخارجي اللذين يجمعان الميزات الجديدة والمحسنة في حزمة متعددة الاستخدامات. وكان الهدف هو ابتكار جيل جديد من "لاند كروزر" مع سهولة محسنة في التعامل والراحة للقيادة على الطرقات المعبدة والوعرة، فضلاً عن تقديم أداء سلامة متقدم ورائد في فئته.

ومع إطلاق طراز "برادو"، ستستمر مركبات "لاند كروزر" في التطور لتلبية مجموعة من احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المحافظة على مكانتها بصفتها خياراً موثوقاً لهم.

تحسين الأداء الأساسي كمركبة للطرقات الوعرة من خلال اعتماد منصة GA-F

يأتي طراز "برادو" الجديد بنفس منصة GA-F التي تتمتع بها طرازات "لاند كروزر 300"، وذلك لتحسين الأداء على الطرقات الوعرة بشكل كبير. وبصفتها خياراً عملياً لنمط حياة العملاء، جرى تحسينها لتوفر سهولة التعامل والراحة أثناء القيادة على الطرقات المعبدة أيضاً.

زيادة كبيرة في المتانة: زيادة بنسبة 50٪ في متانة الهيكل وزيادة بنسبة 30٪ في المتانة الإجمالية.

تحسين أداء التعليق الأساسي: تحسين حركة العجلات التي تسمح بتحسين الأداء على الطرقات الوعرة وتسمح للإطارات بالبقاء على الأرض.

تحسين أداء القيادة على الطرقات المعبدة والوعرة من خلال اعتماد الأنظمة التالية:

نظام التوجيه المعزز آلياً (EPS): يساعد في تعزيز التحكم في التوجيه عند القيادة على الطرقات الوعرة، ويوفر شعوراً أكثر وضوحاً بالتوجيه، ويحسن القدرة على المناورة عند السرعات المنخفضة، كما يتيح ميزة مساعد تتبع المسار.

آلية فصل نظام مساعد الثبات (SDM): هي الأولى من نوعها في مركبات تويوتا، وتتيح هذه الوظيفة التي تتضمن خيار التبديل، تغيير حالة نظام مساعد الثبات الأمامي، مما يوفر راحة القيادة على الطرقات الوعرة والتحكم في الثبات عند القيادة على الطرقات المعبدة.

دعم مُحسن للقيادة على الطرقات الوعرة من خلال الوظائف المحسنة لنظام مراقبة التضاريس المتعددة واختيار التضاريس المتعددة.

أنظمة دفع تساعد على توفير تجربة قيادة موثوقة تليق بمركبة "لاند كروزر"

يرث طراز "برادو" مهمة "لاند كروزر" المتمثلة في دعم حياة وسبل عيش الناس في كل مكان، وغرس الموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة التي هي بمثابة السمة الفريدة لمركبة "لاند كروزر". وتماشياً مع مبادرات شركة تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني، والتي تتبع نهجاً متنوعاً متعدد المسارات، تأتي المركبة أيضاً مزودة بأنظمة دفع متنوعة.

خصائص أنظمة الدفع

نظام الدفع تحديد المواقع T24A-FTS بنزين 2.4 لتر مع شاحن توربيني خاصية التبديل المباشر - 8AT نظام دفع يعمل بالبنزين. أداء قيادة سلس وقوي، وقيادة هادئة وأداء صديق للبيئة، يتحقق من خلال منصة "الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لشركة تويوتا" 1GD-FTV الديزل 2.8 لتر مع شاحن توربيني خاصية التبديل المباشر - 8AT نظام دفع يعمل بالديزل.

تحسين سهولة التعامل على الطرقات المعبدة والوعرة من خلال مزيج من خاصيتي التبديل المباشر 8AT و1GD اللتين تشتهران بأدائهما الجيد في الاقتصاد في استهلاك الوقود وأداء القيادة القوي. *لا تزال خاصية التبديل المباشر 6AT مستخدمة في بعض البلدان والمناطق.

تصميم داخلي وخارجي في حزمة مزايا ديناميكية وعملية للغاية

حزمة مزايا عملية تحقق السلامة والأمان للناس والأمتعة في مختلف الظروف

يتيح طراز "برادو" للسائق رؤية ممتازة على الطرقات المعبدة والوعرة. ويوفر الغطاء المنخفض وتصميم لوحة العدادات رؤية أمامية واضحة، مما يضمن القيادة الآمنة. ويعمل خط الحزام المنخفض على تحسين الرؤية. ومع الاستمرار في تحسين أداء القيادة على الطرقات الوعرة على قاعدة عجلات "لاند كروزر" التقليدية، يحافظ هذا الطراز على نفس العرض بين المرايا لضمان القدرة الكبيرة على المناورة.

مع متانة المكونات والإصلاحات السهلة في حالة حدوث أعطال، يأخذ التصميم أيضاً قابلية التخصيص في الاعتبار للسماح للسائقين بالاستمتاع بمركبة "لاند كروزر" بطرقهم الفريدة.

الطول 4920 ملم (+95) ؛ العرض 1988 ملم (+95) ؛ الارتفاع 1860 ملم (+10) ؛ قاعدة العجلات 2850 ملم (+60) ؛ عرض مرايا الأبواب 2140 (+0)

تجمع مركبة "لاند كروزر " بين التصميم التقليدي والتصميم العصري

يركز التصميم الداخلي والخارجي في طراز "برادو" على ثلاث صفات رئيسية، هي: "موثوق" و"خالد" و"احترافي". يستخدم التصميم الخارجي خطوطاً أفقية لإعادة إنتاج هيبة "لاند كروزر" الفريدة، مع تحوّل التصميم الداخلي من الأجواء الراقية والفاخرة إلى الشعور بالوظائف الحقيقية على الطرقات الوعرة. وإلى جانب المساحة الداخلية القوية والمستقرة، ولوحة العدادات الأفقية، وأشكال التبديل التي يسهل تشغيلها أثناء مختلف ظروف القيادة، يوفر تصميم المركبة وظائف عملية على أصعب الطرقات.

أداء سلامة متقدم ورائد في فئته

أحدث باقة من نظام "تويوتا سيفتي سينس"

يُعَد نظام "تويوتا سيفتي سينس" أحدث باقة للأمان والسلامة، إذ وُسِّع نطاق الحوادث التي يمكن اكتشافها وحُسِّنت وظائفه. وبفضل ذلك، يتيح هذا النظام للعملاء تجربة قيادة ممتعة مع راحة بال تامة.