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المستقبل في يدك: التوقعات المثيرة لطراز «iPhone» الجديد

2
AUGUST
2023
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تتواصل التسريبات والتكهنات حول مجموعة «iPhone» الجديدة، والتي يتوقع الكشف عنها خلال شهر تقريباً. الشائعات تدور حول التغييرات والتحديثات المحتملة، والتي تتراوح بين الزيادات في السعر والتطورات التكنولوجية الجديدة.

وفقا لتقرير من «جورمان»، الطرازان الجديدان من «iPhone» سيأتيان بإطارات من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يعد تطوراً ملحوظاً في تصميم الهاتف. هذه الخطوة تجعل الهواتف أقوى وأخف وزناً. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي شاشات الهاتف الجديدة على حواف أرق، بفضل تقنية عرض جديدة تقلل من حجم الحدود السوداء بحوالي الثلث.

في تغيير آخر، من المتوقع أن يتم استبدال مفتاح كتم الصوت ووضع زر قابل للتخصيص، ويتم استبدال منفذ «Lightning» واستخدام منفذ «USB-C». هذه التحديثات الجديدة، مع العديد من التغييرات الأخرى، قد تتسبب في زيادة الأسعار. تقول التقارير إن الأسعار قد ترتفع خارج الولايات المتحدة، وإنه لا يمكن استبعاد ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة أيضاً بحوالي 150 دولارا أميركيا.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتخلى الطراز القياسي من «iPhone» عن النقطة في صالح «Dynamic Island»، مما يجعله أكثر اتساقاً مع طرازات «Pro». كما أفاد «جورمن» بأن المعالج التالي لـ«Apple Watch، S9»، سيحصل على «زيادة كبيرة في الأداء»، ما يمثل أول زيادة ملحوظة في السرعة منذ عام «2020».

إن المنتجات الجديدة من «آبل» ستكون في منافسة مباشرة مع «سامسونغ»، التي قد تحدثت أيضاً عن تحديثات جديدة للهواتف القابلة للطي والقابلة للطي في الأسبوع الأخير. بغض النظر عن النتائج، يبدو أن الأشهر المقبلة ستكون مثيرة لجميع محبي التكنولوجيا.

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