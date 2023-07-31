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"آبل" ترفض الاسم الجديد لـ "تويتر"!

31
JULY
2023
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رفضت شركة آبل الاسم الجديد، "إكس" X، لتطبيق منصة التواصل الاجتماعي تويتر لنظام التشغيل "آي أو إس" iOS، الأمر الذي قد يشكل معضلة أمام إيلون ماسك الذي يجتهد لنشر العلامة التجارية الجديدة للمنصة.

ومع أن ماسك تمكن بسهولة من تغيير اسم تويتر إلى "إكس" في متجر "غوغل بلاي"، فإن قوانين متجر "آب ستور" تحول دون ذلك، وفق "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وهذا الأسبوع، دفع كل من متجر "غوغل بلاي" و"آب ستور" الإصدارات المحدثة من تطبيق تويتر لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس، على التوالي.

ويحمل أحدث إصدار من التطبيق شعار "إكس"، وفي بعض الحالات الاسم الجديد لتويتر، كما في نظام أندرويد.

إلا أن عالم البيانات نيك شريف أشار في منشور له في "إكس"/ تويتر إلى أن "الوضع في نظام "آي أو إس" مختلف لأن آبل لا تسمح لأي تطبيق أن يكون اسماً مكوناً من حرف واحد".

بدوره قال مستخدم آخر إن "تويتر تمكنت من تغيير شعار تطبيق "آي أو إس" الخاص بها ولكن ليس الاسم، ذلك أن آبل تفرض أن لا تقل أسماء التطبيقات عن حرفين".

ومع أنه قد يصل طول أسماء التطبيقات في متجر "آب ستور" إلى 30 حرفاً، غير أنه يجب ألا يقل طولها عن حرفين، وإلا فسوف ترفض آبل اسم التطبيق.

يذكر أن ماسك والمديرة التنفيذية لشركة تويتر ليندا ياكارينو أعلنا الاثنين الماضي عن التخلي عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق الشركة منذ تأسسيها عام 2006 وإحلال الحرف "إكس" محله، وذلك في إطار السعي لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة "وي شات" الصينية.

وقد غيّر ماسك في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى "إكس كورب" X Corp أو اختصاراً "إكس".

كما أدى تغيير اسم تويتر إلى "إكس" أيضاً إلى جعل متصفح الويب "إيدج" التابع لشركة مايكروسوفت يعرض تحذيرات أمنية.

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