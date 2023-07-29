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ميزة جديدة من واتساب!

29
JULY
2023
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بعد أسابيع من اختبارها، أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.

ماذا قالت شركة "واتساب"؟

ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها:

غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.
يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.

يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

كل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".
بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.
الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه.
يعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس "سناب شات".

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