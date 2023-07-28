«سامسونغ» تكشف عن الجيل الجديد من هواتفها ذات الشاشات القابلة للطي

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كشفت شركة «سامسونغ» يوم أمس الأربعاء عن جيل جديد من هواتفها الجوالة القابلة للطي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5 وجهازها اللوحي Galaxy Tab S9 وساعتها الذكية Galaxy Watch6 الجديدة، بمزايا تقنية متقدمة وجودة عالية، وذلك خلال مؤتمر «إنباكد» Unpacked الافتراضي. وحضرت «الشرق الأوسط» ندوة استباقية يوم الأحد الماضي عن مواصفات الأجهزة الجديدة واختبرتها قبل الكشف عنها.

بداية يمثل هاتف «غالاكسي زد فولد 5» الذي تنطوي شاشته أفقياً قفزة في الجودة والأداء بمفصل شاشته المتقدم وفائق الجودة، مع خفض سمك الهاتف مقارنة بالإصدار السابق منه. ويبلغ قطر شاشته الداخلية 7,6 بوصة، بينما يبلغ قطر الشاشة الخارجية 6,2 بوصة، وهما تعرضان الصورة بدقة عالية وألوان غنية وبسرعات كبيرة. كما يدعم الهاتف استخدام قلم S Pen الذكي للتفاعل مع الوظائف المختلفة وتدوين الملاحظات بخط اليد وتحرير الصور والرسم، وغيرها من طرق التفاعل الأخرى. ويستخدم الهاتف أحدث معالجات «سنابدراغون» لمستويات أداء فائقة وتوفير في استهلاك الطاقة للحصول على مدّة استخدام أطول في الشحنة الواحدة للبطارية. ويسمح الهاتف بالاستخدام المطول واللعب لفترات كبيرة من دون ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الأداء جراء ذلك بفضل تقنياته المتقدمة. يضاف إلى ذلك استخدام 6 كاميرات بدقة 50 و12 و12 و10 و10 و4 ميغابكسل لالتقاط أفضل جودة للصور وعروض الفيديو.

أما بالنسبة لهاتف «غالاكسي زد فليب 5» الذي تنطوي شاشته طوليا، فيقدم شاشة كبيرة في الجهة الأمامية منه لدى إغلاقه (أكبر بنحو 3,78 مرة مقارنة بالإصدار السابق) تسمح بمعاينة المحتوى وتشغيل التطبيقات المختلفة والتنقل بينها من دون الحاجة لفتح الهاتف. كما يمكن التقاط الصور الذاتية «سيلفي» ومعاينتها من خلال تلك الشاشة، وبكل سهولة. ويبلغ قطر الشاشة الداخلية بعد فتح الهاتف 6,7 بوصة، بينما يبلغ قطر الشاشة الخارجية 3,4 بوصة. ويستخدم الهاتف 3 كاميرات بدقة 12 و12 و10 ميغابكسل، مصحوبة ببطارية كبيرة سريعة الشحن ومعالج فائق الأداء.

وننتقل إلى سلسلة أجهزة «غالاكسي تاب إس 9» اللوحية التي تقدم 3 إصدارات بشاشات مختلفة القطر تبلغ 14,6 و12,4 و11 بوصة، بمعالج متقدم وذاكرة كبيرة وكاميرتين أماميتين للمكالمات المرئية، مع سهولة وصلها بلوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين لتسهيل العمل عليها لفترات مطولة. ويمكن التفاعل مع الجهاز من خلال القلم الذكي «إس بين»، وهي مقاومة للمياه والغبار، وتقدم عمراً ممتداً للبطارية وسرعة شحن عالية. ويمكن استخدام الجهاز لتصفّح المحتوى أو العمل وإنتاج المحتوى أو للترفيه واللعب بالألعاب الإلكترونية المتقدمة. ويريح الجهاز عين المستخدم من خلال دعم تقنية Eye Comfort خلال جلسات الاستخدام المطولة، مع تقديم سماعات تجسيمية مبهرة، في تصميم أنيق وسمك منخفض.

ونذكر كذلك ساعتي «غالاكسي ووتش 6» و«غالاكسي ووتش 6 كلاسيك» بتصميمهما الأنيق والقطر الكبير للشاشة والعمر الممتد للبطارية. وتقدم هذه الساعات قدرات ممتدة للتفاعل مع التطبيقات (مثل الخرائط وبرامج الدردشة النصية) والتواصل مع الآخرين، إلى جانب خفة وزنها وسهولة استخدامها لفترات مطولة، وهي تستطيع مراقبة صحة المستخدم بدقة كبيرة.

ولدى اختبار هذه الأجهزة قبل إطلاقها في المنطقة العربية، لوحظ أن جودة التصوير في الهواتف كانت عالية جداً، مع تشابه تصاميمها مع الجيل السابق، ولكن مع تطوير مواصفاتها التقنية. وكانت شاشة جهاز «غالاكسي تاب إس 9 ألترا» اللوحي كبيرة مصحوبة بألوان غنية مبهرة، بينما كان وزنه منخفضاً وجودة هيكله عالية المتانة. الساعة كانت مبهرة للاستخدام، خصوصاً إصدار «غالاكسي ووتش6 كلاسيك» الأنيق.

وستُطلق هذه الأجهزة في المنطقة العربية في 11 أغسطس (آب) المقبل، مع توفّرها للطلب المسبق ابتداء من اليوم. وسنشارك تجارب مكثفة للأجهزة في ملحق تقنية المعلومات خلال الفترة المقبلة.