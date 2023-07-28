نجاح هائل واستمرارية مالية قوية... نتائج «ميتا» للربع الثاني 2023

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أصدرت شركة «ميتا» المعروفة سابقاً باسم «فيسبوك»، التي تعد من كبرى الشركات التكنولوجية في العالم، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، مظهرة نجاحاً هائلاً واستمرارية قوية في الأداء المالي.

وتمكنت «ميتا» من تحقيق نتائج إيجابية في الإيرادات، مسجلة زيادة في عدد المستخدمين النشطين على منصاتها.

سنستعرض فيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بتقرير الشركة المالي للربع الثاني من عام 2023.

1. الأرباح والإيرادات:

في الربع الثاني من عام 2023، حققت «ميتا» إيرادات بلغت 32 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. كما شهد صافي الدخل للشركة نمواً بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 7.8 مليار دولار، وارتفعت الأرباح المخفضة للسهم (EPS) بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 2.98 دولار.

2. مستخدمو الإعلانات ومشاهدوها:

تعد قاعدة المستخدمين من أهم العوامل التي تحدد نجاح الشركة، حيث بلغ عدد الأشخاص النشطين يومياً في عائلة التطبيقات (DAP) التابعة للشركة في يونيو (حزيران) 2023، نحو 3.07 مليار مستخدم، بزيادة قدرها 7 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. أما عدد الأشخاص النشطين شهرياً في عائلة التطبيقات (MAP) فكان 3.88 مليار مستخدم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. هذه الزيادة في عدد المستخدمين تعكس الاستمرارية في جذب الجماهير لمنصات الشركة وتفاعلهم معها.

3. التوقعات المالية:

توقعت «ميتا» أن تكون الإيرادات الإجمالية للربع الثالث من عام 2023 بين 32 ملياراً و34.5 مليار دولار، ما يشير إلى استمرار توقعات النمو في الفترة المقبلة. وعلى الجانب الآخر، تتوقع الشركة أن تتراوح النفقات الكلية لعام 2023 بين 88 و91 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة على التوقعات السابقة، ويعزى ذلك جزئياً إلى النفقات المرتبطة بالقضايا القانونية المسجلة في الربع الثاني من عام 2023.

4. الاستثمارات:

تستمر «ميتا» في الاستثمار بشكل ضخم في مشاريع جديدة، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، التي تُعد من أهم الاتجاهات التكنولوجية في الفترة الحالية. من خلال هذه الاستثمارات، تهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم محتوى مبتكر وتجارب تفاعلية جديدة عبر منصاتها.

5. الدين طويل الأجل والعدد الإجمالي للموظفين:

يُعد الدين طويل الأجل مؤشراً على الاستقرار المالي للشركة، ففي 30 يونيو 2023، بلغ الدين طويل الأجل للشركة 18.38 مليار دولار. كما سجلت الشركة عدداً إجمالياً للموظفين بلغ 71469 موظفاً في 30 يونيو 2023، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 14 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى تغييرات في هيكل الموظفين واحتياجات الشركة.

التوقعات المقبلة

تشير نتائج «ميتا» للربع الثاني من عام 2023 إلى استمرار نمو وتفوق الشركة في قطاع الوسائط الاجتماعية، حيث تواصل الشركة جذب المستخدمين وزيادة التفاعل على منصاتها، وتعزز موقعها رائدةً في هذا المجال. ورغم هذا النجاح، فإن هناك تحديات قائمة، مثل القضايا القانونية والتنظيمية، التي تشكل تحدياً لاستمرارية الشركة. ويرى محللون أنه من المتوقع أن تستمر «ميتا» في استثمار مشاريع جديدة وابتكارات تكنولوجية لتعزيز موقعها في السوق وتوفير تجارب مبتكرة لمستخدميها في المستقبل.