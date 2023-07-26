وكشف إيلون ماسك، البالغ من العمر 52 عاما، عن أحدث تعديل لمنصة التواصل الاجتماعي في سلسلة تغريدات الأسبوع الماضي، بعد شرائه الشركة عام 2022.

وكشف أنه تم استبدال شعار الطائر الأزرق الشهير بعلامة "X"، مشيرا إلى أن تغيير علامة Twitter التجارية "سيكون أكثر من مجرد تغيير في الشعار، وإنما إصلاح شامل للتطبيق".

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