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ماسك: «تويتر» سيتيح لمستخدميه إدارة «عالمهم المالي»

26
JULY
2023
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أكّد الملياردير إيلون ماسك في تغريدة اليوم (الثلاثاء)، أنّ «تويتر» سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة «إدارة» ما وصفه بـ«العالم المالي» الخاص بهم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك بعد يوم على إطلاق المنصة شعارها الجديد «إكس» في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

وقال ماسك: «خلال الأشهر المقبلة، سيتيح (تويتر) إمكانية إدارة مجمل عالمكم المالي، وبالتالي لم يعد لاسم (تويتر) معنى في هذا السياق، لذا علينا أن نقول: وداعاً للطائر».

وبعد استحواذه على «تويتر» العام الماضي، لقاء 44 مليار دولار، تطرّق أكثر من مرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها «تويتر»، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة «وي تشات» في الصين.

وغيّر ماسك في أبريل (نيسان) 2023، اسم الشركة إلى «إكس كورب».

والاثنين، استبدلت المنصة بالطائر الأزرق، حرف «إكس» أبيض على خلفية سوداء، في تغيير كان أعلن رجل الأعمال ومالك المنصة رغبته في إجرائه.

ورغم أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي بات يظهر شعار الشركة الجديد، لا يزال عنوانه يظهر على أنه «تويتر.كوم».

ويستمد «تويتر» الذي أسّس في عام 2006، اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولاراً، بحسب موقع «كرييتف بلوك».

وبدّل ماسك مساء الأحد صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه الملياردير بأنه «حد أدنى من فن الديكور»، وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى «إكس.كوم» الذي يعيد التوجيه الآن إلى «تويتر.كوم».

وأشار كذلك إلى أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيطلق على المنشورات تسمية «إكس».

الشرق الأوسط
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