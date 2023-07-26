أزمات قانونية مرتقبة بسبب تغيير اسم «تويتر»

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قد يواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير اسم تطبيق «تويتر» إلى «إكس» تحديات قانونية؛ إذ تمتلك شركتا «ميتا» و«مايكروسوفت» حقوقاً ملكية فكرية للاسم ذاته.

ويستخدم حرف اللغة الإنجليزية «إكس» في العلامات التجارية على نطاق واسع، لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية، والشركة التي كانت تعرف سابقاً باسم «تويتر» قد تواجه عقبات مستقبلاً في الدفاع عن هويتها الجديدة «إكس»، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال غوش غيربن؛ وهو محامٍ متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية: «من المؤكد بنسبة 100 في المائة أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على (تويتر) بسبب ذلك»، وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أميركية سارية مسجلة باسم «إكس» في كثير من الصناعات.

وغير ماسك أمس (الاثنين)، اسم شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى «إكس»، كما كشف عن شعار جديد للمنصة عبارة عن حرف «إكس» باللون الأبيض على خلفية سوداء.

ويحق لمالكي العلامات التجارية - التي تحمي أشياء مثل الأسماء التجارية والشعارات - رفع دعاوى التعدي على حقوق ملكية العلامة التجارية، إذا استخدمت شركة أخرى علامة قد تسبب التباساً لدى المستهلك. وتتراوح الأحكام في مثل هذه الدعاوى بين التعويضات المالية وحظر استخدام العلامة.

وتمتلك «مايكروسوفت» منذ 2003، علامة تجارية باسم «إكس» متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو «إكس - بوكس» التابعة لها. كما تمتلك «ميتا بلاتفورمز»، التي أطلقت في الآونة الأخيرة منصة «ثريدز» المنافسة لـ«تويتر»، علامة تجارية اتحادية مسجلة في 2019 للحرف إكس باللونين الأزرق والأبيض، وتستخدمها في مجالات تشمل البرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي.