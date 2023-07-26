«تويتر» أمام تحديات مالية وقانونية بعد علامة «X»

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بعد إعلان إيلون ماسك تغيير اسم العلامة التجارية «تويتر» إلى «X»، والتخلص من شعار «العصفور الأزرق» المميز، سارع عديد من المحللين ووكالات العلامات التجارية إلى التنبيه للتأثيرات السلبية الكبيرة لهذا الإجراء على قيمة العلامة التجارية لـ«تويتر».

ووفقاً لتقرير صادر عن «بلومبرغ»، يقدّر المحللون أن خطوة ماسك الأخيرة يمكن أن تمحو ما بين 4 مليارات دولار و20 مليار دولار من قيمة علامة «تويتر» التجارية، محذرين من التأثير الكبير على الأداء المالي للشركة في المستقبل.

مخاوف من تراجع القيمة التجارية لـ«تويتر»

تقدّر شركة الاستشارات القانونية «براندس فاينانس» قيمة علامة «تويتر التجارية» بنحو 4 مليارات دولار. كما تقدّر الشركة نفسها علامة «فيسبوك» التجارية بـ59 مليار دولار، و«إنستغرام» بـ47.4 مليار دولار.

في مقابل ذلك، تقدّر جامعة فاندربيلت قيمة علامة «تويتر» التجارية من 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما يمكن مقارنته بـ«سناب تشات».

يعدّ الخبراء أن شعبية «تويتر» جعلت أفعالاً مثل «تغريدة» و«إعادة التغريد» جزءاً من الثقافة الحديثة، وسيتطلب «X» إعادة بناء هذا الجذب الثقافي، والإجماع اللغوي من الصفر.

تأثيرات قرارات ماسك الأخيرة

منذ أن تولى إيلون ماسك زمام الأمور في «تويتر»، وإطلاقه سلسلة من التغييرات الجديدة كانت محل إثارة جدل كبير من قبل المستخدمين، اتفق عديد من المحللين والوكالات أن العلامة التجارية للشركة قد تعرضت بالفعل لضربة كبيرة. وتقدر شركة «براندس فاينانس» أن علامة «تويتر» التجارية فقدت 32 في المائة من قيمتها منذ العام الماضي، في حين قال ماسك إن عائدات الإعلانات على «تويتر» انخفضت بأكثر من 50 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول).

«تويتر» لم تكن الشركة الوحيدة التي أعادت تغيير اسم علامتها التجارية، فشركات تقنية عدة أخرى سبقتها في السنوات الأخيرة. ففي حين تحولت «غوغل» إلى «Alphabet Inc» و«فيسبوك» إلى «Meta Platforms Inc»، فإن أسماء منتجاتهما ظلت كما هي، لكن «تويتر» سارت عكس التيار.

تحديات قانونية في المرصاد

التحديات المالية التي تواجه ماسك بعد تغيير اسم العلامة التجارية لـ«تويتر» إلى «إكس (X)» لا تقل أهمية عن أخرى قانونية، إذ تمتلك شركتا «ميتا» و«مايكروسوفت» حقوق ملكية فكرية للمسمى ذاته.

فالحرف «إكس (X)» يستخدم في العلامات التجارية على نطاق واسع، لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية، والشركة التي كانت تعرف سابقاً باسم «تويتر» قد تواجه عقبات مستقبلاً في الدفاع عن هويتها الجديدة (X).

وتمتلك مايكروسوفت منذ 2003 علامة تجارية باسم «إكس (X)» متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو «إكس-بوكس» التابعة لها. كما تمتلك «ميتا بلاتفورمز»، التي أُطلقت في الآونة الأخيرة منصة «ثريدز» المنافسة لـ«تويتر»، علامة تجارية اتحادية مسجلة في 2019 للحرف «إكس» باللونين الأزرق والأبيض، وتستخدمها في مجالات تشمل البرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي. ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات للتعليق.

ترقب لأهداف ماسك المستقبلية

إضافة إلى ما تواجهه «تويتر» حالياً من مخاطر مالية وقانونية، هناك أيضاً تخوفات من خطط تحدّث عنها ماسك، وسيجعلها متاحة لمستخدميه في الأشهر المقبلة، وهي «إدارة» ما وصفه بـ«العالم المالي» الخاص بهم. وهو ما يؤكد نية ماسك التطرّق إلى تنويع النشاطات التي توفرها «تويتر»، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة «وي تشات» في الصين.

ربما قد لا يزال من السابق لأوانه الجزم بمدى الضرر الذي ستلحقه خطوات ماسك بقيمة علامة «تويتر» التجارية، إلا أن البوادر المبكرة ليست جيدة، حيث انخفض سعر سهم الشركة بالفعل بشكل حاد منذ إعلان تغيير الاسم بأكثر من 20 في المائة من 54.20 دولار للسهم في 21 أبريل (نسيان) هذا العام إلى 40.12 دولار للسهم الواحد في 25 يوليو (حزيران).

ويرى محللون أن هناك عدداً من الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض في سعر السهم، بما في ذلك مخاوف المستثمرين بشأن السمعة والتميّز والتصورات حول خطة إيلون ماسك الذي سيتعين عليه إثبات أن لديه رؤية واضحة لمستقبل «تويتر» إذا أراد عكس هذا الاتجاه.