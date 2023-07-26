ووَفقاً لخبراء التكنولوجيا في "ديكلوتر" وهو موقعٌ إلكتروني للتداول التكنولوجي، فإن التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية هاتفك الذكي، هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية، حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.

ويحذرون من أن تطبيقات السوشيال ميديا، من أكثر التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن للتطبيقات الوصولُ إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك في جميع الأوقات.

ويأتي ذلك بعد أن اشتكى المستخدِمون من أن تطبيق ثريدز الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، يقتل بطارية هواتفهم بسرعة البرق.

وشملت قائمة التطبيقات المستنزفة لبطارية الهاتف، تطبيقات مثل سبوتيفاي وأمازون وأوبر.

قال المتخصص في صحافة الهواتف الذكية أسامة الديب، في حديث مع "سكاي نيوز عربية":