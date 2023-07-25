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«أوبن روك برو»... سمّاعات لاسلكية رياضية حقيقية

25
JULY
2023
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اختارت شركة «وان أوديو» التوقيت المثالي مع انطلاق فصل اللياقة البدنية الصيفية، لإطلاق سمّاعتها اللاسلكية الجديدة «أوبن روك برو» OpenRock Pro (اتصال بلوتوث 5.2) المصمّمة لممارسة الرياضة، بنوعية صوتية رائعة ومظهر وأسلوب عصريين.

سماعات رياضية

تتميّز السمّاعة الجديدة بتصميم الأذن المفتوحة ليسمع مرتديها الضجيج المحيط به. تنطوي هذه الميزة على أهمية عالية بالنسبة لراكبي الدراجات الهوائية في الشوارع المزدحمة، حيث إنّها تتيح لهم سماع ضجيج السيارات، ومركبات الطوارئ، حتّى الأحوال الجويّة الرعدية. وقد طُوّرت «أوبن روك برو» خصيصاً للمستخدمين النشطين مع مقاومة للعرق، والغبار، والرطوبة، وبتصميمٍ ثابت على اختلاف أنواع النشاط.

نعم، يمكنكم ركوب الدراجة طوال اليوم، أو يمكنكم إمضاء فترة ما بعد الظهر الحارة، وأنتم تعملون في حديقتكم الخلفية بفضل أداء «أوبن روك برو» الرائع، رغم التحديات في هذه الأماكن، حيث إنّها ظلّت ثابتة في مكانها خلال التجربة، «وسهّلت سماعي بعض ما يجري من حولي، والأهمّ أنّها أطربتني بموسيقاي المفضّلة، إلى جانب إيصالها أفضل نوعية صوتية خلال الاتصالات».

تُعرف شركة «وان أوديو» بتصميمها وإنتاجها لمعدّات صوتية عالية الجودة والتطوّر، والأكيد أنّ هذا الأمر استمرّ مع «أوبن روك برو» المجهّزة بمزايا معززة، أبرزها تقنية «تيوب باس»، والتقاط صوتي محيطي واضح، وميكروفون 8.0 مزدوج عازل للضجيج، والراحة عند الارتداء.

وتصف الشركة تقنية «تيوب باس» على الشكل التّالي: «تساعد هذه التقنية على زيادة صدى الصوت المنخفض التردّد لتعزيز (الباس) وإيقاع الموسيقى، كما تعزّز عمق ووضوح وإحاطة التردّدات المنخفضة، وتزيد صفاء التفاصيل الصوتية والموسيقية، فضلاً عن أنّها تضمن تجنّب أيّ تسرّب صوتي».

بعد استخدام السمّاعات المزوّدة بمحركات ديناميكية 16.2 مليمتر، ستشعرون بالرضا التام عن الصوت الذي تسمعونه بفضل الخليط الصحيح الذي يصلكم عبر الصوت المحيطي الأكثر من رائع. يمكنكم حجب الصوت الخارجي بتعديل ضوابط ميزة عزل الضجيج، وستحصلون على ميكروفونات مزدوجة عازلة للصوت أيضاً، تضمن لكم تلقي اتصالات هاتفية واضحة تقاطع موسيقاكم تلقائياً.

ثبات في الأذن

صحيحٌ أنّ السماعات مصمّمة للرياضة ومزايا معزّزة للسلامة، إلّا أنّ استخدامها ليس محصوراً بالنشاط الرياضي، إذ يضمن لكم مشبك الأذن القابل للتعديل ثبات السماعة في مكانها أثناء جلوسكم بالقرب من حمّام السباحة، خصوصاً أنّها أيضاً حائزة على تصنيف IPX5 المقاوم للمياه، أو أثناء القيام بالمهام المنزلية، حتّى أثناء الاستلقاء على الأريكة والاستماع للموسيقى.

بعد أسبوع من الاختبار، يمكننا القول إنّ «أوبن روك برو» رائعة من جميع النواحي ومناسبة لممارسة الرياضة، وركوب الدراجة، وأداء الأعمال المنزلية، فضلاً عن أنّها تضمن لكم راحةً تامّة حتّى لو ارتديتموها طوال اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنّ أزرار التحكّم سهلة الاستخدام وعالية الاستجابة.

والأهمّ أنّ الميزة التي يبحث عنها الجميع، أي الثبات في الأذن، متوفرة وفعّالة، وستكون دون شكّ مرضية للأشخاص القلقين من فكرة سقوط السماعة اللاسلكية من أذنهم وضياعها، بفضل مشبك الأذن العصري التصميم.

وأخيراً، تدوم خدمة بطارية «أوبن روك برو» لـ19 ساعة، ترتفع إلى 46 ساعة مع مخزون الطاقة المتوفر في علبة الشحن المجهّزة بتقنية USB-C. وتحتاج الشحنة الكاملة إلى ساعة ونصف الساعة، بينما تمنحكم الشحنة السريعة (5 دقائق) حوالي ساعة من التشغيل. ويبلغ سعر المنتج على موقع الشركة الإلكتروني: 129.99 دولار.

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