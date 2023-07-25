"تيك توك" يطلق ميزة المحتوى المكتوب

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أعلن موقع تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إطلاق ميزة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط، في أحدث خطوة من جانب منصات التواصل للاستفادة من الراغبين في الحصول على بديل لـ"تويتر" الذي غيّر اسمه إلى "إكس".

وقالت "تيك توك" في بيان إنه بات في وسع المستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط.

يوسع هذا القرار الحدود أمام نوع المحتوى الذي يمكن للمستخدمين نشره في منصة كانت محددة حصرا بالفيديوهات القصيرة.

سيكون بمقدور المستخدمين وضع خلفيات ملونة وملصقات ووسوم على التدوينات الجديدة.

يمكن أيضا إضافة أصوات وموسيقى إلى النص.

السقف المتاح لكل منشور هو 1000 كلمة.

كتب "تيك توك" في إعلان الخدمة الجديدة: عبّر عن إبداعك بمنشورات مكتوبة على تيك توك.

قال إن الخدمة الجديدة تتيح طريقة سهلة للنشر.

لماذا هذا القرار؟

تقول مواقع تقنية إن خطوة "تيك توك" جاءت لتستثمر حالة النزوح التي أصابت "تويتر" بعد الفوضى التي عمته، تماما كما عملت شركة "ميتا" بإطلاق منصة "ثريدز".

ويبلغ عدد مستخدمين "تيك توك" أكثر من مليار شخص حول العالم، غالبيتهم من الشبان الصغار.

مع مرور الوقت، لم تعد المنصة مجرد وسيلة للترفيه بل باتت مصدرا للأخبار، وهو ما قد يعني الحاجة إلى وسائط أخرى غير الفيديوهات.