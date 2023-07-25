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أعلن تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، أن خدمة القنوات التي أطلقها أخيرا في دول آسيوية ولاتينية، باتت متوفرة في دول أخرى من بينها دول عربية هي مصر والمغرب.



وأطلق "واتساب" بشكل أولي خدمة القنوات، التي تتيح إمكانية إنشائها ومتابعتها في سنغافورة وكولومبيا.



وأكد أن هذه الخدمة باتت متاحة للمستخدمين في أحدث نسخة للتطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد" وعلى أجهزة الكمبيوتر. وإذا لم يكن التطبيق محدّثا، بوسع المستخدم النقر على رمز التحديث وفتح التطبيق من جديد.

وبدأت الخدمة العمل في هذه الدول أمس الاثنين وتشمل الدول الجديدة، إلى جانب مصر والمغرب: تشيلي، أوكرانيا، ماليزيا، كينيا والبيرو.



وليس من الواضح متى ستكون هذه الخدمة متوفرة في دول أخرى.

بدأ الحديث عن هذه الخدمة في نيسان الماضي، ومع هذه الميزة، يمكن لمستخدمي "واتساب" أن يشتركوا في حساب ما يتلقون منه المحتوى بانتظام.



وتشبه هذه الميزة، القنوات الموجودة في "تلغرام"، فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.



وللميزة الجديدة خصائص عدة، فيمكن البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليا.



وتتيح القناة التحكّم في مَن يمكنه تلقي رسائل والخصوصية كبيرة للمستخدمين، إذ تظهر "لقطة شاشة" screenshot للنسخة التجريبية أن معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة ستبقى مخفية.



ويواجه "واتساب" مشكلة حاليا في أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة أم مجتمع جديدين محدود، ويبدو أن القنوات لن تكون مقيّدة مثلهما.