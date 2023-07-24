«ChatGPT» يفتح آفاقاً جديدة في عالم التواصل مع مستخدمي «الأندرويد»

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أعلنت شركة (OpenAI) مؤخراً عن فتح باب الطلب المسبق لتطبيقها الخاص بروبوت الدردشة الشهير (ChatGPT) لنظام التشغيل أندرويد. تجدر الإشارة إلى أن الشركة الناشئة متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا الإعلان كتطور جديد يضاف إلى قائمة إنجازاتها في هذا المجال المتطور.

ووفقاً للتغريدة التي نشرتها (أوبن إيه آي) عبر حسابها الرسمي في تويتر، فإن التطبيق الجديد (ChatGPT) لنظام «أندرويد» من المقرر أن يصبح متاحاً للمستخدمين في الأسبوع المقبل. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير الشركة، حيث ستتاح لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» الفرصة للاستفادة من خدمات هذا التطبيق الذكي المبتكر.

وقبل هذا الإعلان، كان التطبيق متاحاً فقط لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام (iOS) من «آبل». وبالتالي، يأتي هذا الخبر بعد طول انتظار لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» والذين أظهروا إقبالاً كبيراً على تجربة التطبيق.

ويعتبر تطبيق (ChatGPT) من بين أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يقدم تجربة مميزة للمستخدمين في التواصل مع الروبوت. ورغم أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى (ChatGPT) والأدوات الأخرى عبر واجهة الويب من الأجهزة المحمولة، فإن تطبيقاً مخصصاً للروبوت سيوفر تجربة أفضل وأكثر سلاسة.

ويتميز هذا التطبيق الذكي بقدرته على توفير حوارات مع الروبوت تبدو وكأنها حقيقية، ما جعله يحاكي تفاعلات البشر بشكل ملموس. ويعتمد التطبيق على تقنيات التعلم العميق التي تتيح للروبوت الاستجابة بشكل ذكي للأسئلة وتقديم المساعدة في مجموعة متنوعة من المجالات.

وحظيت النسخة السابقة من التطبيق التي تم إطلاقها لأجهزة آيفون بتجاوب إيجابي كبير من قبل المستخدمين، حيث تم تحميله بأكثر من نصف مليون مرة في أسبوع واحد فقط. وقد أثار هذا الإقبال إعجاب الجميع، وجعله تطبيقاً شهيراً في الوسط التقني.

ومن المتوقع أن يكون التطبيق المقبل لنظام «أندرويد» مماثلاً إلى حد كبير للنسخة السابقة لنظام (iOS). وبالإضافة إلى توفير تجربة مماثلة للويب، سيقدم التطبيق الجديد ميزات مثيرة مثل مزامنة الدردشات والتفضيلات عبر الأجهزة. هذا ومن المرجح أن يكون للتطبيق دور هام في تسهيل تجربة المستخدم وجعل التواصل مع الروبوت أكثر سلاسة وسهولة.