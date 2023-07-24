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وداعاً للطائر الأزرق... «تويتر» يتحول رسمياً إلى «X»

24
JULY
2023
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كشف إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لـ«تويتر» ليندا ياكارينو النقاب عن شعار لمنصة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين ظهر فيه حرف «X» أبيض على خلفية سوداء بديلاً لرمز الطائر الأزرق المألوف.

«X هنا! لنقم بذلك»، غردت ياكارينو، ونشرت أيضاً صورة للشعار المعروض على مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو.

يتميز كل من مقابض ياكارينو وماسك على «تويتر» بشعار «X»، على الرغم من أن الطائر الأزرق لا يزال مرئياً عبر المنصة.

قال ماسك في منشور يوم الأحد إنه يريد تغيير شعار «تويتر» واستطلع رأي ملايين متابعيه عما إذا كانوا يفضلون تغيير مخطط ألوان الموقع من الأزرق إلى الأسود.

نشر صورة لـ «X» منمق على خلفية سوداء تحت عنوان الفضاء الخارجي. كما أشار إلى «شعار X المؤقت».

الشرق الأوسط
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